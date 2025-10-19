Kultura

Ликовне радионице посвећене откривању опуса Богића Рисимовића Рисима

НАЈЈЕДНОСТАВНИЈА ЈЕДНОСТАВНОСТ НА СВЕТУ

Циклус ликовних радионица за децу посвећених откривању опуса Богића Рисимовића Рисима

Основни циљ ових радионица је, поред стицања и продубљивања знања о стваралаштву знаменитог завичајног сликара, развијање визуелне културе ван устаљених оквира и остваривање најприродније везе између дечје маште и света уметности, кроз инспиративне разговоре и уметничку откривалачку игру.

Служећи се различитим ликовним техникама и материјалима, на првој радионици у циклусу под насловом “Лет плаве линије“ истраживаћемо линију као основни ликовни елемент, присутну у читавом Рисимовом опусу, на његовим цртежима, сликама, илустрацијама. Рисимова мисао на ову тему је најсликовитија: “Цртање је као најлепша музика. То је као дириговање. Све свира! Лети линија. (…)“

Време и место одржавања: недељом, од 11 до 13 часова, од 26. октобра до 16. новембра у Спомен-збирци Богића Рисимовића Рисма (Галерији РИСИМ)

Пријаве: до 21. октобра на мејл адресу galerija@nadezdapetrovic.rs

*Напомена: Број места је ограничен

Узраст полазника: од 9 до 11 година

Ауторка и водитељка радионице: Катарина Алемпијевић

