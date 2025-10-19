Ликовне радионице посвећене откривању опуса Богића Рисимовића Рисима

НАЈЈЕДНОСТАВНИЈА ЈЕДНОСТАВНОСТ НА СВЕТУ
Циклус ликовних радионица за децу посвећених откривању опуса Богића Рисимовића Рисима
Основни циљ ових радионица је, поред стицања и продубљивања знања о стваралаштву знаменитог завичајног сликара, развијање визуелне културе ван устаљених оквира и остваривање најприродније везе између дечје маште и света уметности, кроз инспиративне разговоре и уметничку откривалачку игру.
Служећи се различитим ликовним техникама и материјалима, на првој радионици у циклусу под насловом “Лет плаве линије“ истраживаћемо линију као основни ликовни елемент, присутну у читавом Рисимовом опусу, на његовим цртежима, сликама, илустрацијама. Рисимова мисао на ову тему је најсликовитија: “Цртање је као најлепша музика. То је као дириговање. Све свира! Лети линија. (…)“
Време и место одржавања: недељом, од 11 до 13 часова, од 26. октобра до 16. новембра у Спомен-збирци Богића Рисимовића Рисма (Галерији РИСИМ)
Пријаве: до 21. октобра на мејл адресу galerija@nadezdapetrovic.rs
*Напомена: Број места је ограничен
Узраст полазника: од 9 до 11 година
Ауторка и водитељка радионице: Катарина Алемпијевић