У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

-Апел Форума привредника града Чачка – ПОЗИВ СУГРАЂАНИМА НА ЈАВНУ РАСПРАВУ, ДА ЗАЈЕДНО ОЧИСТИМО ВАЗДУХ У НАШЕМ ГРАДУ

-ЛУЧАНИ: Расписани локални избори у Лучанима – ДРАГАЧЕВЦИ БИРАЈУ ОДБОРНИКЕ 29. МАРТА

– Незадовољни пољопривредници радикализовали протесте – ИНТЕНЗИВИРАНО БЛОКИРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

– Представљено дело професора др ЂОРЂА ЂУКИЋА – ЗАМКЕ ФИКСНОГ ДЕВИЗНОГ КУРСА

-Нови троброј часописа „ГРАДАЦ“ – „СЛУЧАЈ ЦРЊАНСКИ“, ВЕЛИКА ТЕМА И ВЕЛИКА МЕТА

-„Дани руске културе“ у Чачку – НИКОЛАЈ КРАСНОВ, СВЕСТРАНИ РУС ГРАДИО СРБИЈУ

-Виногради у чачанском крају, некад и сад – СВЕДОЦИ ПРОШЛОСТИ

-ИВАЊИЦА: Неочекивани „посетиоци“ на Градском гробљу – ЈАЗАВЦИ ПОТКОПАВАЈУ ГРОБОВЕ

Društvo Grad

ПОТПИСАН УГОВОР ВРЕДАН 20 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ОВЧАР БАЊЕ

vladecaglas

У име Града Чачка, директор Туристичке организације Чачак Војин Јаковљевић потписао је уговор са представницима Министарства заштите животне средине о суфинансирању реализације пројекта Уређење Предела изузетних одлика „Овчарско – кабларска клисура“, друга фаза. Износ подстицајних средстава које је Град Чачак добио на овом пројекту је 15 милионаа динара од ресорног министарства и са пет милиона […]

УРУШЕН МОСТ МРЧАЈЕВЦИ - СЛАТИНА
Društvo Saobraćaj

УРУШИО СЕ МОСТ МРЧАЈЕВЦИ – СЛАТИНА ПРЕКО ЗАПАДНЕ МОРАВЕ

G. D.

Мост преко Западне Мораве, који спаја Мрчајевце и Слатину, јутрос се урушио након обилних падавина и надошле реке претходних дана. У тренутку рушења на мосту није било никога. Саобраћај преко моста је био забрањен, јер је прошле године установљено да је оштећен. И поред забране, мештани су мост користили, јер је био најкраћа веза између […]
Društvo

Активисти Канцеларије за младе учествовали у чишћењу Златара

G. D.

Активисти Канцеларије за младе учествовали су у дводневној еколошкој акцији чишћења Златара коју је организовало Удружење „Србија за младе“. Удружење „Србија за младе“ већ пету годину организује ову акцију у жељи да једну од најлепших дестинација у Србији учини чистијом и спремнијом за предстојећу сезону.  Млади из Удружења и чачанске Канцеларије за младе очистили су […]

