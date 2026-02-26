У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

-Апел Форума привредника града Чачка – ПОЗИВ СУГРАЂАНИМА НА ЈАВНУ РАСПРАВУ, ДА ЗАЈЕДНО ОЧИСТИМО ВАЗДУХ У НАШЕМ ГРАДУ
-ЛУЧАНИ: Расписани локални избори у Лучанима – ДРАГАЧЕВЦИ БИРАЈУ ОДБОРНИКЕ 29. МАРТА
– Незадовољни пољопривредници радикализовали протесте – ИНТЕНЗИВИРАНО БЛОКИРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА
– Представљено дело професора др ЂОРЂА ЂУКИЋА – ЗАМКЕ ФИКСНОГ ДЕВИЗНОГ КУРСА
-Нови троброј часописа „ГРАДАЦ“ – „СЛУЧАЈ ЦРЊАНСКИ“, ВЕЛИКА ТЕМА И ВЕЛИКА МЕТА
-„Дани руске културе“ у Чачку – НИКОЛАЈ КРАСНОВ, СВЕСТРАНИ РУС ГРАДИО СРБИЈУ
-Виногради у чачанском крају, некад и сад – СВЕДОЦИ ПРОШЛОСТИ
-ИВАЊИЦА: Неочекивани „посетиоци“ на Градском гробљу – ЈАЗАВЦИ ПОТКОПАВАЈУ ГРОБОВЕ