У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК ОДРЖАН „ИНДЕКС 2026”

Догађај „Индекс 2026” одржан је данас у Културном центру Чачак, на коме су представљени универзитети, факултети, академије и високе школе са територије наше земље. Туристичка организација Чачка у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Школском управом, чачанским средњим школама, Националном службом за запошљавање – филијала Чачак, годинама уназад организује догађај на коме ученицима завршних разреда средњих школа, а који желе да наставе даље школовање, представља различите могућности са циљем бољег информисања о квалитетном образовању. Овом приликом представљено је 37 високошколских установа.

Догађају су присуствовали Владан Милић, заменик градоначелника, који је и отворио „Индекс 02026”, као и Милош Теофиловић, помоћник градоначелника.

– Туристичка организација Чачка већ осамнаест година истрајно ради на томе да матурантима олакша један од најважнијих момената у животу, када треба да донесу одлуку о избору будућег занимања и наставка школовања. Овај догађај постао је препознатљиво место сусрета ученика, образовних институција и стручњака који информације деле јасно, прецизно и поуздано. За средњошколце Моравичког округа којима је намењена ова манифестација „Индекс” је прилика да на једном месту добију одговоре на питања која су им важна, да се информишу о студијским програмима, условима запошљавања и даљем професионалном развоју. Овакви сусрети помажу да млади донесу одлуку о својој будућности,  а да то буде засновано на конкретним информацијама, реалним могућностима – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника, приликом отварања догађаја.

Владан Милић, заменик градоначелника

Град Чачак ставља акценат на улагање у образовање кроз инфраструктуру, уџбенике, стипендије и друга буџетска издвајања за ову област.

– Захвални смо Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Туристичкој организацији,  Школској управи, средњим школама, Националној служби за запошљавање, универзитетима, факултетима, свима онима који су учествовали и препознали значај овог догађаја. Град Чачак ће наставити да подржава овакве пројекте који младима отварају врата знања, јер улагање у образовање јесте улагање у развој читаве заједнице – навео је Милић.

На догађају „Индекс 2026” представили су се: Академија струковних студија „Шумадија” из Крагујевца, Факултет друштвених наука из Београда, Академија струковних студија Политехника из Београда, Филозофски факултет са Пала, Национална служба за запошљавање – Филијала Чачак, Универзитет Метрополитан из Београда, Економски факултет из Крагујеваца, Факултет безбедности  из Београда, Технолошко –металуршки факултет из Београда, Педагошки факултет  из Ужица, 11.Факултет за машинство и грађевинарство из Краљева, Академија техничко- уметничких струковних студија из Београда, УНИОН Никола Тесла  из Београда, Факултет спорта и физичког васпитања из Београда, Машински факултет из Ниша, Факултет организационих наука из Београда, Факултет савремених уметности из Београда, Технолошки факултет из Новог Сада, Економски факултет  из Београда, Пољопривредни факултет из Београда, Факултет политичких наука из Београда, Агрономски факултет из Чачка, Висока школа за пословну економију и предузетништво – ПЕП  из Чачка, Факултет техничких наука из Чачка, Факултет за хотелијерство и туризам из Врњачке Бање, МЕФ Факултет из Београда, Филолошки –уметнички факултет – ФИЛУМ  из Крагујевца, Грађевински факултет из Београда, Фармацеутски факултет из Новог Сада, Филозофски факултет  из Београда, Саобраћајни факултет  из Београда, Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању – НАТ из Београда, Физички факултет из Београда, Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Милановић” из Београда, Факултет заштите на раду из Ниша, Правни факултет из Крагујевца, Сингидунум из Београда.

Виолета Јовичић

