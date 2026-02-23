Велики избор у посном менију „Јеличког врта” и ново Винско вече 1. марта
У времену Васкршњег поста ресторан домаће кухиње „Јелички врт” у Горњој Атеници има велики избор у свом посном менију. У понуди за доручак су посни уштипци, посни качамак и овсене пахуљице са шумским воћем, а у главној понуди рибља чорба од икре, лигње на жару, филе димљене пастрмке уз далматинско вариво, лосос са грилованим поврћем, бранцин и орада са пекарским кромпиром и тршћанским надевом, а као посебан специјалитет нудимо пребранац са комадићима димљеног шарана. За посни десерт ту су врхунске баклаве. Позивамо вас да будете наши гости и лично проверите зашто смо постали један од најбољих рибљих ресторана у граду.
„Јелички врт” редовно прави Винске вечери са упаривањем хране и вина. Следеће такво вече је у недељу, 1. марта од 18 часова под називом „СТОТА СУЗА”, а наш гост је позната винска кућа „Минић” из Жупе Александровачке, уз музику уживо оркестра „Стари град”.
У нашој Винској карти поред богатог „Тиквеш” програма („Беле воде”, „Барово”, „Луда Мара”…) и „Плантажа” („Малвазија”, „Прокорде”, „Владика”), присутне су и најбоље домаће винарије: „Алексић”, „Минић”, „Ковачевић”, „Александровић”, „Арсенијевић”, „Милосављевић” и „Јокић”, док посебно истичемо вина наше чачанске винарије „Томић” са Каблара! Карта пића располаже и са најбољим чачанским и комшијским ракијама и домаћим занатским (крафт) пивом, међу којим је своје значајно место већ заузело локално „Чачанско пиво”.
Подсећамо да „Јелички врт” сваке среде, четвртка, петка и суботе организује музику уживо од 19 часова уз најбоље оркестре из нашег краја! Такође, организујемо разне Ваше прославе до 50 гостију (рођендане, крштења, венчања, дипломирања, поласке у школу, одласке у пензију, пословне ручкове…)!
Више информација о свему и резервације на телефоне: 032 332 555 и 065 332 555 0. Добро нам дошли!
