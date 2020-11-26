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U NOVOM IZDANjU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE:

Z. Ј. Komentara (0)

UPOKOJENjE I SAHRANA NjEGOVE SVETOSTI PATRIJARHA SRPSKOG IRINEJA    

– ČAČAK, PONOSNA KOLEVKA 45. POGLAVARA SPC

PANDEMIJA KORONE U MORAVIČKOM OKRUGU

 – SVE VIŠE OBOLELIH, ZDRAVSTVO NA IZMAKU SNAGE

POSLEDNjA VEST ZA KOLEGU MILOŠA LUKIĆA

VELIKA REKONSTRUKCIJA KANALA ZA NAVODNjAVANjE 

– INVESTICIJA VREDNA 5, 7 MILIONA EVRA

NA SVETSKOM TRŽIŠTU JAGMA ZA „CRVENIM ZLATOM“  

– MALINA – HRANA I LEK U VREME PANDEMIJE

TEŠKA VREMENA ZA MNOGE PROFESIJE    

 – TURISTIČKE AGENCIJE NA UDARU KORONA KRIZE; ODLAZE LI MUZIČARI U PROŠLOST? 

 NEŠO PUZIĆ, MARLjIVI ČOVEK IZ SENKE

 – TENIS, KAO SUDBINA

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Egipat će biti najtraženija destinacija u septembru i oktobru, a evo šta treba da znate o PCR testu

I. М.

Egipat je od 1. septembra uveo obavezan PCR test za sve putnike iz Srbije koji ne sme biti stariji od 72 sata. Iako će čarteri iz Srbije saobraćati sve do kraja oktobra, zanimljivo je da putnik može izabrati da radi test tek po dolasku na aerodrom u Egiptu. Koliko košta PCR test u Egiptu? Putnici […]
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NAJVIŠE INTERESOVANJA ZA STOMATOLOŠKI I ZA FON

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Završava se prvi upisni krug, ostalo još budžetskih mesta Prvi upisni krug na fakultete u Beogradu privodi se kraju, a najveće interesovanje maturanata ove godine bilo je za Stomatološki i Fakultet organizacionih nauka. Budžetskim mesta ostalo je na osam fakulteta. Prorektor za nastavu UB prof. Petar Bulat kaže da se još ne zna koliko je […]
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У БОЛНИЦИ 173 ПАЦИЈЕНТА СА СИМПТОМИМА КОРОНА ВИРУСА

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У Општој болници Чачак преминуо је један пацијент, Љ.П. (1931). У тој установи хоспитализована су 173 пацијента са симптомима корона вируса. У протекла 24 часа примљено је 17 пацијената, а 11 је прикључено на респираторе. Из ковид одељења Опште болнице отпуштено је 17 пацијената. У установе терцијарне здравствене заштите транспортовано је девет пацијената, а за […]

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