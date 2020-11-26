U NOVOM IZDANjU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE:

UPOKOJENjE I SAHRANA NjEGOVE SVETOSTI PATRIJARHA SRPSKOG IRINEJA
– ČAČAK, PONOSNA KOLEVKA 45. POGLAVARA SPC
PANDEMIJA KORONE U MORAVIČKOM OKRUGU
– SVE VIŠE OBOLELIH, ZDRAVSTVO NA IZMAKU SNAGE
POSLEDNjA VEST ZA KOLEGU MILOŠA LUKIĆA
VELIKA REKONSTRUKCIJA KANALA ZA NAVODNjAVANjE
– INVESTICIJA VREDNA 5, 7 MILIONA EVRA
NA SVETSKOM TRŽIŠTU JAGMA ZA „CRVENIM ZLATOM“
– MALINA – HRANA I LEK U VREME PANDEMIJE
TEŠKA VREMENA ZA MNOGE PROFESIJE
– TURISTIČKE AGENCIJE NA UDARU KORONA KRIZE; ODLAZE LI MUZIČARI U PROŠLOST?
NEŠO PUZIĆ, MARLjIVI ČOVEK IZ SENKE
– TENIS, KAO SUDBINA