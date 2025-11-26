У ОВЧАР БАЊИ ПРОНАЂЕН АУТО ЗА КОЈИМ СЕ ТРАГАЛО ОД ЈУЧЕ

Аутомобил за којим су од јуче трагали ватрогасци-спасиоци на језеру Међувршје пронађен је у каналу на Магистралном путу Чачак-Пожега. Аутомобил је пронађен рано јутрос у бетонском пропусту.
На лицу места налазe се полицијске и ватрогасно-спасилачке екипе. Према незавничним информацијама, у возилу се налази више особа.
На Магистралном путу створиле су се гужве и из правца Чачка и из правца Пожеге. Саобраћај је био у прекиду око сат времена.
На терену је и дизалица за коју се чека да извуче ауто.
В. Ј.