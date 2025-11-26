Hronika

У ОВЧАР БАЊИ ПРОНАЂЕН АУТО ЗА КОЈИМ СЕ ТРАГАЛО ОД ЈУЧЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Аутомобил за којим су од јуче трагали ватрогасци-спасиоци на језеру Међувршје пронађен је у каналу на Магистралном путу Чачак-Пожега. Аутомобил је пронађен рано јутрос у бетонском пропусту.

На лицу места налазe се полицијске и ватрогасно-спасилачке екипе. Према незавничним информацијама, у возилу се налази више особа.

На Магистралном путу створиле су се гужве и из правца Чачка и из правца Пожеге. Саобраћај је био у прекиду око сат времена.

На терену је и дизалица за коју се чека да извуче ауто.

В. Ј.

Slične Vesti
Hronika

UKRAO AUTO, BIĆE PRIVEDEN TUŽIOCU

I. М.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su G. K. (1981) iz Požege, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Sumnja se da je on u noći između 27. i 28. avgusta ove godine otuđio „reno“ pedesetosmogodišnjeg muškarca, koji je u automobilu ostavio ključeve.Policija je osumnjičenog pronašla u ukradenom […]
Hronika

Највише људи задобило повреде локомоторног система

Z. Ј.

До 13 часова у Општу болницу Чачак довежено је 12 пацијената. Како је изјавио примаријус др Иван Костић, помоћник директора за Хируршки сектор, двоје људи је преминуло. Реч је о женама средњих година. Како медицински протокол налаже, њих две су биле подвргнуте реанимацију у возили Хитне помоћи и Ургентној служби, али није било спаса. – […]
Hronika

UHAPŠEN MALOLETNIK KOJI JE DIVLJAO PO BENZISKOJ PUMPI

I. М.

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva, uhapsila maloletno lice iz ovog grada zbog pokušaja razbijanja stakla na benzinskoj pumpi kod Medicine rada, rečeno je agenciji MNA u Policijskoj uprave. On se sumnjiči i da je, nakon tuče sa dva maloletna lica, pokušao da razbije staklo na benzinskoj pumpi. Policija navodi da je tom prilikom […]

