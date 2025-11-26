Културни центар
Kultura

Концерт гудачког квартета „DINAMIKA MUSIC“

G. D. Komentara (0)

Концерт гудачког квартета DINAMIKA MUSIC 

СРЕДА, 26. НОВЕМБАР 2025.
Велика сала Културног центра Чачак, у 20.00


Dinamika music је електрични гудачки квартет предвођен DJ-em, који сједињује музику кроз време од Вивалдија до Мајкла Џексона. Dinamiku music чине академски музичари школовани на академијама у земљи и иностранству. Ако волите музику Најџела Кенедија и Ванесе Меј, Дејвида Герета, DJ Guetta, DJ Tiesta, онда смо сигурни да ћете се у нас заљубити. Ми свирамо музику коју смо са љубављу одабрали, а са стилом и укусом припремили за вас. Ви ћете је препознати и пожелети опет.  

Бесплатне улазнице преузмите на благајни Културног центра Чачак.

Организација: Музички програм



Slične Vesti

МИЛУН Т.
Društvo Grad Kultura

ГРАДСКО ВЕЋЕ: ЧАЧАК ДОБИЈА НОВУ УСТАНОВУ КУЛТУРЕ

G. D.

На 59. седници Градског већа разматрано  је 40 тачака дневног реда. Градски већници су дали своју сагласности на средњорочни План пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период од 2023. до 2027. године и утврдили предлоге одлука: о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси Болнице и Касарне“ у Чачку, о оснивању установе културе „Центар за неговање традиције“ Чачак, као и предлог Оперативног плана […]
Kultura

Večeras i sutra u Domu kulture: TOPLOTNI UDAR

G. D.

Filmski program TOPLOTNI UDAR   Suntan, Grčka, Nemačka, 2016, 104 min Sredovečni Kostis počinje da radi na grčkom ostrvu Antiparos kao lekar. Leti se ostrvo pretvara u divlje mesto za odmor, sa nudističkim plažama i ludim žurkama. Kostis upoznaje grupu mladih turista, devetnaestogodišnju Anu i njene prijatelje, koji ga izvlače iz njegove ljušture i vode […]
G.Milanovac Kultura Region

КОНЦЕРТ: ГУДАЧКИ КВАРТЕТ „4 ГУДАЧА“

G. D.

КОНЦЕРТ ГУДАЧКИ КВАРТЕТ „4 ГУДАЧА“ биће одржан у среду, 12. октобра, у 19:30 часова, у Холу велике сале Културног центра. Улаз је слободан. Гудачки квартет „4 гудача“ основан је 2016. године на иницијативу ванредног професора и виолончелисте Срђана Сретеновића, а као део шире форме гудачког ансамбла под називом „13 гудача“. Овај назив ансамбла „13 гудача“ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.