Концерт гудачког квартета DINAMIKA MUSIC
СРЕДА, 26. НОВЕМБАР 2025.
Велика сала Културног центра Чачак, у 20.00
Dinamika music је електрични гудачки квартет предвођен DJ-em, који сједињује музику кроз време од Вивалдија до Мајкла Џексона. Dinamiku music чине академски музичари школовани на академијама у земљи и иностранству. Ако волите музику Најџела Кенедија и Ванесе Меј, Дејвида Герета, DJ Guetta, DJ Tiesta, онда смо сигурни да ћете се у нас заљубити. Ми свирамо музику коју смо са љубављу одабрали, а са стилом и укусом припремили за вас. Ви ћете је препознати и пожелети опет.
Бесплатне улазнице преузмите на благајни Културног центра Чачак.
Организација: Музички програм