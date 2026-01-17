У ПОНЕДЕЉАК, 19. ЈАНУАРА, ПЛИВАЊЕ ЗА БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ

УЈЕДИЊЕНИ У ВЕРИ
Под покровитељством Цркве Светог Вазнесења и Града Чачка и овог 19. јануара, на Богојављење, 22. пут од обнављања традиције, биће организовано пливање за залеђени Богојављенски крст.
Пре одласка храбрих пливачица и пливача који ће на Градској плажи препливати 33 метра, у Цркви Светог Вазнесења од осам сати биће одржана празнична литургија. По њеном окончању, у 9.30 кренуће литије. У десет сати пуцњем из трешњевог топа биће дат знак да пливање у Западној Морави може да почне.
Свечана Богојављенска академија биће одржана истог дана у великој сали Културног центра од 19 сати. На њој ће пливачу у чијим рукама се нашао залеђени крст бити уручена титула “Носилац Богојављенског крста Града Чачка за 2026. годину”, а осталим учесницима признања.У уметничком делу програма наступиће: београдска глумица Весна Степановић, Мушки вокални састав “Канон” из Крагујевца, Уметничка дружина “Деца Граца”, КУД “Абрашевић”, а публици ће се обратити и здравичари Вук Пантовић из Сјенице, вишеструки победник на Драгачевском сабору у Гучи и Чачанин Јован Новаковић. Програм ће водити Милица Гацин и Владимир Јовановић. Улаз је слободан.
Организатор овог верског, културног и спортског догађаја СЦ “Младост” исуорганизатори, Народни музеј и Културни центар Чачак, позивају суграђане да својим присуством покажу посвећеност вери и традицији и искажу поштовање према најхрабријима који ће запливати Западном Моравом.
Заинтересовани да пливају за залеђени крст могу се пријавити позивањем броја 063/1116663.
В. Дуба