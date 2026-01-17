Dragačevo Društvo

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ НА БЈЕЛИЦИ

Z. Ј. Komentara (0)

У духу вере, традиције и заједништва, и ове године биће организовано Богојављенско пливање за Часни крст на Бјелици у Гучи.

Заинтересовани учесници могу се пријавити лично у просторијама Туристичке организације Драгачево или на бројеве телефона: 064/4480525 – Радомир Ивановић и 061/1621620 – Милош Симеуновић.

Програм:

08:00 – Богојављенска литургија у Цркви Св. Архангела Гаврила у Гучи

11:30 – Окупљање учесника и литија до реке Бјелицеуз оркестар“ Драгачевске трубе“

12:00 – Пливање за Часни крст

ТО „Драгачево” Гуча


