У духу вере, традиције и заједништва, и ове године биће организовано Богојављенско пливање за Часни крст на Бјелици у Гучи.
Заинтересовани учесници могу се пријавити лично у просторијама Туристичке организације Драгачево или на бројеве телефона: 064/4480525 – Радомир Ивановић и 061/1621620 – Милош Симеуновић.
Програм:
08:00 – Богојављенска литургија у Цркви Св. Архангела Гаврила у Гучи
11:30 – Окупљање учесника и литија до реке Бјелицеуз оркестар“ Драгачевске трубе“
12:00 – Пливање за Часни крст
ТО „Драгачево” Гуча