ТРАДИЦИЈА И ГОСТОПРИМСТВО УВЕК У МОДИ

ДУШАНКА ПРАВДИЋ ИЗ ПРИСЛОНИЦЕ, ПОБЕДНИЦА СЕРИЈАЛА „КУХИЊА МОГА КРАЈА”
Душанка Правдић, председница Удржења жена „Василице са Вујна” из чачанског села Прислоница победила је у серијалу „Кухиња мога краја” који се емитује на Радио телевизији Србије. Кроз седам недеља седам дама подржавале су једна другу у такмичењу за награду од 200.000 динара, коју осваја она домаћица која је по оценама својих колегиница припремила најбољу храну и оставила најбољи утисак. Иако је конкуренција била јака, вредна награда припала је Душанки, а она ју је оправдала укусном храном и гостопримством.
- За учешће у серијалу „Кухиња мога краја“ пријавила ме другарица из Удружења жена „Љубав на сеоски начин“, тако да нисам имала прилику много да размишљам, пријава је стигла на моје име, тако да је моје било само да прихватим. Припрема је текла одлично, добро сам се снашла у организацији. Узбуђене је било велико, с обзиром на то да је то велики шоу и требало је водити рачуна о сваком детаљу – каже Душанка Правдић, победница последњег серијала.
Дружећи се са Миленом из Горњег Матејевца код Ниша, Божаном Илић из Такова код Уба, Оливером Перић из места Војилово код Голупца, Катарином Јевдосић из места Обреж из Варварина, Лепосавом Костић из Крњева код Велике Плане и Весном Павловић из Лапова, Душанка је имала прилику да посети различите крајеве Србије и упозна се са специјалитетима, традицијом, културом и природним лепотама тих крајева.
- Серијал је на мене оставио фантастичан утисак. Посете свим местима које смо имали прилику да обиђемо код жена које су учествовале у серијалу биле су изванредне. Свако се на свој начин потрудио да прикаже свој крај, своје место и кухињу. Имала сам прилику да пробам јела која нису део мог менија, нека сам пробала први пут. Јак утисак на мене оставио је и спој традиционалне и модерне кухиње. Србија је сама по себи прелепа земља, сва места су на свој начин оставила утисак на мене и то је нешто што је фантастично – казала је наша саговорница.
Безусловну помоћ и подршку имала је од супруга Милоша и ћерки Хелене и Ирене. Иако јој победа није била циљ, већ представљање града, Душанка се са својом породицом потрудила око припреме хране, водећи рачуна да јела буду припремана на традиционалан начин, пре свега, са пуно љубави, али и лепо сервирана, што се допало њеним другарицама. У припреми хране Душанка је имала помоћ од мајке Драгице.
- За доручак сам спремала комплет лепињу, главно јело је био свадбарски купус, а за дезерт тулумбе. Када сам бирала јела која ћу да припремим, водила сам се тиме да та јела представљају мој крај. Хтела сам да повежем добру храну са традицијом овог места и представим свој град и своје село у најбољем светлу – каже Душанка.
Поред припреме хране, Душанка је за своје другарице организовала излет у чему су јој помогле Драгана Половина из Туристичке огранизације града Чачка и Јелена Милићевић из Центра за неговање традиције. У оквиру излета даме су имале прилику да чују нешто више о Прислоници, Сабору фрулаша, такође, имале су прилику да посете Удружење жена „Василице са Вујна”, које чува традицију и обичаје овог краја, као и Галерију уметничких фотографија, оснивача Зорана Милошевића. На самом почетку дочекали су их млади фрулаши, који су освајали престижна признања на познатом Сабору фрулаша.
- Веома сам се изненадила када сам проглашена победником серијала, мотив за учешће у серијалу није била победа и нисам то очекивала. Проглашење је за мене било збуњујуће. Нисам схватила колико је то важна ствар након снимљеног комплетног серијала. Заиста сам се трудила да све представим на најбољи начин и уживала сам у томе. На крају, победа је дошла као резултат моје природности, спонтаности и жеље да прикажем своју кухињу и свој крај у најбољем светлу. Победа за мене није само новчана награда, то је победа моје породице јер смо сви заједно учествовали у томе и много ми је драго што сам показала да сам можда ја од свих мојих другарица на најбољи начин представила свој крај и то је нешто што ће остати иза мене и оставиће неки траг – рекла је Правдић.
Учешће и победа у серијалу „Кухиња мога краја” од великог су значаја за Душанку и као председницу Удружења жена „Василице са Вујна”, јер то додатно оснажује жене на селу, даје им елан, подршку. Овакви серијали одлична су прилика да жене са сеоског подручја прикажу своја знања, умећа и представе себе и свој крај на најбољи начин.
Виолета Јовичић