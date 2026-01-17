ТРАДИЦИЈА И ГОСТОПРИМСТВО УВЕК У МОДИ

Specifičan pčelarsko-zdravstveni turizam, pod nazivom apiterapija sve više se razvija u Srbiji, a jedan od apicentara sada je dostupan i u ovom kraju, u Brđanima. Iako, za razliku od običnih građana pčelari znaju mnogo više o tome šta je apiterapija, malo je među njima onih koji bi napustili tradicionalno pčelarenje i proizvodnju meda, zarad novih […]

