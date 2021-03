U Srbiji ukupno 626 neželjenih reakcija posle vakcine

Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) kazao je da je do sada u Srbiji prijavljeno ukupno 626 slučajeva uglavnom blagih neželjenih reakcija nakon vakcinacije protiv koronavirusa, kao i da nije bilo nijednog prijavljenog slučaja embolijskih ili trombolitičkih poremećaja nakon prijema AstraZeneka cepiva.

“Trenutno imamo 82 prijavljena slučaja neželjenih reakcija na AstraZeneka vakcinu, ali su su one sve bile očekivano uobičajeno blage, a tako je bilo uglavnom i za sve ostale vakcine. To su bol na mestu primene, otok, malaksalost, povišena temperatura. Ništa što bi nas zabrinulo”, rekao je danas Zelić za RTS.

Prema njegovim rečima, 200 reakcija se odnosilo na Fajzerovu vakcinu, 224 na Sinofarmovu (kinesku), 118 na rusku a u dva slučaja nije definisano koje je sredstvo upotrebljeno za imunizaciju.

Na pitanje da li je bilo građana koji su morali u bolnicu zbog neželjenih reakcija, Zelić je kazao da su imali nekoliko slučajeva težih neželjenih reakcija.

“Ukupno su četiri povezana sa vakcinama. Prijavljuju se i druge neželjene reakcije težeg tipa, ali se pokazuje istragom da one nemaju veze sa vakcinama i to je jako bitno da građani razumeju da se mi maksimalno posvećujemo svakom ovom slučaju, da istražujemo šta se desilo i dolazimo do odgovora koji je u interesu pre svega populacije, ali i zaštiti od kovida”, naveo je Zelić.

Izvor: NOVAS