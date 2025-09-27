У ТОКУ ЗАВРШНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

ЧАЧАНСКЕ ТОПЛАНЕ, КАО И ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА, БИЋЕ СПРЕМНЕ ДО 1. ОКТОБРА
Иако грејна сезона званично почиње 15. октобра, као и претходних година, чачанске топлане ће за испоруку топлотне енергије бити спремне до 1. октобра, потврдила је за наш лист Светлана Милошевић, шеф производње и енергетске ефикасности ЈКП „Чачак“. У току су припреме за почетак нове грејне сезоне, односно, завршавају се ремонти свих топловода и постројења.
Сви топлотни извори којима газдује Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“, као и претходних година, биће спремни за предстојећу грејну сезону до 1. октобра. Сва постројења система даљинског грејања, укључујући и мрежу и подстанице до краја септембра ће бити у исправном стању. У оквиру завршних припрема за почетак нове грејне сезоне, у току је и пуњење система у стамбеним зградама које су преко лета испражњене ради поправки. Предузеће ће технички и функционално бити потпуно спремно већ за неколико дана. Кад се пусти гас уследиће хладне пробе, а када буду ниже температуре и топле пробе.
– У претходном периоду су завршени монтерски и заваривачки радови, а у току су чишћења, подмазивања, испробавања… Сви топлотни извори се припремају, а хаварије на топловодима санирају. Почетком следеће седмице сви радови ће бити завршени, а сви топловоди допуњени. У току је пуњење система у стамбеним зградама које су преко лета испражњене ради поправки. Обезбедили смо енергенте, довољне количине гаса. Дакле, Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ ће за испоруку топлотне енергије за предстојећу сезону бити спремно до 1. октобра, као и претходних година, иако грејна сезона званично почиње 15. октобра – изјавила је за наш лист Светлана Милошевић, шеф производње и енергетске ефикасности ЈКП „Чачак“.
Цена услуге грејања је иста као и прошле грејне сезоне, а евентуалне мање корекције цене ће можда уследити почетком следеће године.
Н. Р.