U TRNAVI I NA LOZNIČKOM PUTU PUKLE VODOVODNE CEVI

U Trnavi, iznad škole i na Lozničkom putu, kod broja 35, je došlo do pucanja vodovodnih cevi. Kvarovi će biti sanirani u toku dana. Moguće je kratkotrajno zatvaranje vode na pomenutim lokacijama dok traju radovi. Nakon popravke pukle cevi može doći do zamućenja vode u cevima. Tada otvoriti sva točeća mesta do pojave bistre vode.

U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.

