Ugostiteljski objekti, prodavnice i tržni centri radiće do 21 čas

U Vidovi, ka jezeru, pukla je vodovodna cev. Kvar će biti saniran u toku prepodnevnih časova. Moguće je kratkotrajno nestajanje vode na pomenutoj lokaciji dok traju radovi. Nakon popravke pukle cevi može doći do zamućenja vode u cevima. Tada otvoriti sva točeća mesta do pojave bistre vode.Zbog radova na vododvodnoj mreži od motela „Kole“ do […]

