УХАПШЕН ЧАЧАНИН (23) осумњичен за неовлашћену производњу и стављање у промет опојних дрога

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова
Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом из овог града, ухапсили су Н. Ђ. (2003) из Чачка, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је претресом стана и других просторија које осумњичени користи пронашла 15 кеса испуњених сасушеном биљном материјом налик на опојну дрогу канабис, укупне тежине 1.043 грама, теглу у којој се такође налазила сасушена биљна материја за коју се сумња да је канабис тежине 37 грама, дробилицу са мањом количином сасушене биљне материје налик на опојну дрогу канабис, као и вагицу за прецизно мерење.
Н. Ђ. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.