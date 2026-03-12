ПОЛИЦИЈА
Hronika

УХАПШЕН ЧАЧАНИН (23) осумњичен за неовлашћену производњу и стављање у промет опојних дрога

G. D. Komentara (0)

С А О П Ш Т Е Њ Е  Министарства унутрашњих послова

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом из овог града, ухапсили су Н. Ђ. (2003) из Чачка, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је претресом стана и других просторија које осумњичени користи пронашла 15 кеса испуњених сасушеном биљном материјом налик на опојну дрогу канабис,  укупне тежине 1.043 грама, теглу у којој се такође налазила сасушена биљна материја за коју се сумња да је канабис тежине 37 грама, дробилицу са мањом количином сасушене биљне материје налик на опојну дрогу канабис, као и вагицу за прецизно мерење.

Н. Ђ. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

Slične Vesti

ТУЖИЛАШТВО
Hronika

Саопштење за јавност Вишег јавног тужилаштва у Чачку

G. D.

Саопштење за јавност Вишег јавног тужилаштва у Чачку Због појачаног интересовања јавности, у вези догађаја до којих је дошло у Чачку, приликом и непосредно након истовременог одржавања јавних скупова грађана обавештавамо јавност о поступању Вишег јавног тужилаштва у Чачку: У вези догађаја од 28. 09. 2025. године око 17,30 часова у Хајдук Вељковој улици, када […]
Hronika

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога…

G. D.

С А О П Ш Т Е Њ Е МУП, ПУ ЧАЧАК Припадници Министарства унутрашњих послова у Горњем Милановцу, у оквиру акције „Гнев“,  ухапсили су В.Д. (1975) због постојања основа сумње да је учинио кривична дела неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога, неовлашћено држање опојних дрога и  недозвољена производња, држање, ношење и промет […]
Hronika

УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ДА ЈЕ УКРАО АУТО

G. D.

Саопштење МУП у Чачку Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у заједничкој акцији са Полицијском управом у Ужицу, брзом и ефикасном акцијом, ухапсили су А. В. (2000) из Смедерева, осумњиченог да је јуче украо аутомобил педесетједногодишњег мушкарца. Он се сумњичи да је у Ивањици ушао у „голф 5“ који је био откључан и са кључем […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.