УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ОТВАРАЊЕ НОВЕ МЕДИЦИНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ/Involving Youth in Opening a New Medical Laboratory

УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ОТВАРАЊЕ НОВЕ МЕДИЦИНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ



Координаторка Канцеларије за младе Чачка о новој медицинској лабораторији са дијагностичком опремом коју су донирали Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Ротари Фондација.

У оквиру пројекта формирања нове медицинске лабораторије са најсавременијом дијагностичком опремом у Заводу за јавно здравље у Чачку, Ротари клуб Чачак је интегрисао и глас младих у тај процес. Учешће младих у оваквим пројектима помаже да се осигура да се њихови интереси и потребе узму у обзир и да могу да играју битну улогу у доприносу укупном развоју цивилног друштва.



Како бисмо чули глас младих на ову тему, питали смо Марјану Петронијевић, координаторку Канцеларије за младе Града Чачка, шта за њих значи отварање PCR лабораторије у оквиру Завода за јавно здравље Чачак:

-Већ две године суочавамо се са вирусом који је променио животе свих нас. Ова ситуација има много негативних ефеката на младе људе. Како се наводи у извештају „Људска права младих у Републици Србији“, млади се суочавају са многим изазовима у остваривању својих људских права, посебно права на здравље и приступ здравственој заштити током пандемије корона вируса. Због тога је отварање PCR лабораторије у Чачку од великог значаја за све генерације, а посебно за младе. У овом периоду смо схватили да је младима потребно PCR тестирање из различитих разлога, а не само из медицинских. Путовања, семинари, обуке, сви захтевају негативне PCR тестове. Отварањем ове лабораторије ће се повећати локални капацитети, тако да ће време чекања на резултате бити краће него што је то био случај до сада. Сви се надамо да ће се пандемија ускоро окончати. Међутим, ова лабораторија ће и даље функционисати, јер се може користити за више од тестирања на COVID-19. Грађани ће имати прилику да се тестирају на друге потенцијалне болести.

PCR лабораторија је и место за рано откривање полно преносивих инфекција (ППИ). Рано откривање и лечење ових инфекција су од посебног значаја за младе људе јер могу довести до потенцијалних будућих проблема са плодношћу.

-Млади нису довољно свесни опасности од полно преносивих инфекција. Као такви, фокусирани смо на информисање младих о полно преносивим инфекцијама, јер наше искуство показује многе недостатке у овој области. Нажалост, ова тема је и даље табу у нашем друштву. Родитељи не разговарају са својом децом о овој теми, док се, са друге стране, млади често осећају непријатно да о томе разговарају са родитељима. Зато се трудимо да младима пружимо информације о полно преносивим инфекцијама и репродуктивном здрављу. Протеклих месеци спроводили смо интерактивне едукативне радионице у основним и средњим школама у Чачку, за око 2.000 младих. Важно је да их информишемо о свим аспектима полних односа и инфекцијама које могу настати услед незаштићеног односа, а које могу касније довести до проблема са плодношћу. Охрабрује чињеница да је већина ових инфекција излечива и да нема последица ако се открије на време. Наставићемо радионице о спречавању ширења полно преносивих инфекција у оквиру пројекта USAID-Ротари Срца Европе „Stop Covid-19“. Поред опремања PCR лабораторије, обезбедићемо и едукацију са посебним акцентом на младе – истиче Марјана Петронијевић.

Канцеларија за младе је учествовала у пројекту који су спонзорисали USAID и Ротари Фондација – успостављање PCR лабораторије у Заводу за јавно здравље Чачак, о чему координаторка Канцеларије каже:

-Поред наведених радионица, Канцеларија за младе је током пандемије спровела више активности на терену како би информисала младе и грађане, како о вирусу COVID-19, тако и о значају вакцинације. На позив Ротари клубa Чачак, Ротаракт клуб из Крагујевца и Канцеларија за младе Града Чачка потписали су меморандум о заједничким пројектним активностима. На овај начин смо олакшали међуградску сарадњу младих, како бисмо их боље информисали о корона вирусу, другим заразним болестима и сличним темама. Да бисмо помогли у остварењу овог циља, осмишљавамо и едукативне флајере. Поред информативних флајера намењених младима од 15 до 30 година, организоваћемо први од неколико планираних округлих столова на тему „Улога младих у превенцији заразних болести“ почетком априла. Припремамо и кратак здравствено едукативни филм који шаље поруку младима из региона да воде трајну бригу о њиховом здрављу и да га побољшавају. Осим тога, направили смо кратки анимирани филм о самом пројекту.

Ротаракт је организација младих која се бави волонтерским радом како би одговорила на потребе своје заједнице. Улога Канцеларије за младе има исте циљеве. О будућој заједничкој сарадњи и формирању Ротаракт клуба у Чачку, Марјана Петронијевић каже:

– Град Чачак је показао да је увек спреман да сарађује са организацијама које доносе позитивне резултате у интересу заједнице. Када је реч о организацијама као што је Ротаракт, препознајемо младе као важне факторе у друштву, тако да верујем да је град спреман да са задовољством дочека ову организацију. Ротаракт дели исте вредности као и Канцеларија за младе, и радујемо се спровођењу многих заједничких активности на локалном нивоу, а ко зна – можда и шире.

Када је реч о улози младих у ублажавању последица пандемије COVID 19, Марјана верује да ће млади наследити планету Земљу и да су они ресурс и снага друштва. Како су млади током пандемије били активни и волонтирали, неопходно је сада промовисати солидарност међу младима и указати на значај њиховог учешћа у ублажавању последица пандемије. Канцеларија за младе истиче и значај волонтирања, промоције здравог начина живота, свести о заразним болестима и начинима њихове превенције.

На крају, желели смо да сазнамо колико су млади упознати са радом USAID-а и Ротари Фондације. Марјана напомиње да према досадашњим искуствима и истраживањима неинформисаност младих представља проблем:

-Због тога се трудимо на различите начине да подигнемо њихову свест. Млади у Канцеларији за младе су упознати са USAID-ом и Ротари Фондацијом кроз наше заједничке активности и сарадњу. Међутим, генерално, млади нису довољно информисани о овим организацијама и њиховим активностима. Из тога и потреба да се наставе заједничке активности које промовишу вредности USAID-а и Ротари организације. Са једне стране, ове континуиране активности јачају сарадњу између различитих организација, док са друге стране повећавају њихову (USAID и Ротари) видљивост.



Involving Youth in Opening a New Medical Laboratory

A Talk with the Youth Office of Čačakon the New Medical Laboratory with Diagnostic Equipment Donated by the U.S. Agency for International Development (USAID) and The Rotary Foundation.

As part of the project to create a new medical laboratory with state-of-the-art diagnostic equipment at the Institute for Public Health in Čačak, Rotary Club Čačak worked to integrate youth voices into the process. Youth participation in such projects helps to ensure that their interests and needs are taken into consideration and that they can play a vibrant role incontributing to the overall development of civil society.

In order to hear their voices on this topic, so we asked MarjanaPetronijevic, the Coordinator of the Youth Office of the City of Cacak, what the opening of the PCR laboratory within the Institute for Public Health Čačak means for them.

„For two years now, we have been facing a virus which has changed the lives of us all. This situation has many negative effects on young people. As noted in the report “Human Rights of Youth in the Republic of Serbia,” youthhave been facing many challenges in exercising their human rights, especially in exercising the right to health and access to health care during the Coronavirus pandemic.” Therefore, the opening of the PCR laboratory in Čačak is of great importance for all generations, especially for the young. During this period, we realized that young people need PCR testing for different reasons other than just medical reasons. Travel, seminars, and training all require negative PCR tests. The opening of this laboratory will increase local capacity, so that the waiting time for results will be shorter than it had been previously. We all hope that this pandemic will end soon. However, this laboratory would still function since it can be used for more than Covid testing. Citizens will have the opportunity to be tested for other potential diseases.“

The PCR laboratory is also a place for early detection of sexually transmitted infections (STIs). Early detection and treatment of these infections are of particular importance for young people as they can lead to potential future fertility problems.

Marjana says: „Young people are not sufficiently aware of the dangers of sexually transmitted infections. As such, we are focused on informing young people about sexually transmitted infections, as our experience shows many deficiencies in this area. Unfortunately, this topic is still taboo in our society. Parents do not talk to their children about this topic, while, on the other hand, young people often feel uncomfortable talking about it with their parents. That is why we strive to provide young people with information about sexually transmitted infections and reproductive health. In recent months, we conducted interactive educational workshops in primary and secondary schools in Čačak, forapproximately 2,000 young people. It is important to inform them about all aspects of sexual intercourse and infections that can occur due to unprotected intercourse, which can later lead to fertility problems. It is encouraging that most of these infections are curable, and there are no consequences if detected in time. We will continue workshops on preventing the spread of sexually transmitted infectionsas part of the „Stop Covid-19“ USAID-Rotary Hearts of Europe project. In addition to equipping the PCR laboratory, we will also provide education with special emphasis on young people.”

The Youth Office took part in the project sponsored by USAID and the Rotary Foundation – the establishment of a PCR laboratory at the Institute for Public Health Čačak.

On this topic, Marjanasays, „In addition to the above workshops, during the pandemic, the Youth Office conducted several activities in the field to inform young people and citizens about both the Covid-19 virus and importance of vaccination. At the invitation of the Rotary Club of Čačak, the Rotaract Club from Kragujevac and the Youth Office of the City of Čačak signed a memorandum on joint project activities. In this way, we have facilitated inter-municipal cooperation of young people to help better inform them about Coronavirus, other infectious diseases, and similar topics. To help achieve this goal, we are also designing educational flyers. Apart from informative flyers intended for young people aged 15 to 30, we will organize the first of several planned roundtables on „The role of young people in preventing infectious diseases“at the beginning of April. We are also preparing a short health education film that sends a message to young people from the region to take permanent care of their health and improve it. Additionally, we have created a short, animated film about the project itself.“

Rotaract is a youth organization that does voluntary work in order to respond to the needs of its community. The role of the Youth Office has the same goals. Regarding the future joint cooperation and formation of Rotaract Club in Čačak, Marjana, Youth Office Coordinator says:

“The City of Čačak has shown that it is always ready to cooperate with organizations that bring about positive results in the interest of the community. When it comes to organizations such as Rotaract, we recognize young people as important factors in society, so I believe that the city is ready to welcome this organization with pleasure. Rotaract shares the same values as the Youth Office, and we look forward to implementing many joint activities at the local level, and who knows – maybe beyond.”

When it comes to the role of young people in alleviating the consequences of the Covid 19 pandemic, Marjana believes that the young shall inherit the earth and that they are the resource and strength of a society. As young people have been active and volunteering during the pandemic, it is necessary to promote solidarity among young people and to point out the significance of their participation in alleviating the consequences of the pandemic. The Youth Office also emphasizes the importance of volunteering, promoting a healthy lifestyle, awareness of infectious diseases, and ways to prevent them.

Finally, we wanted to know how familiar young people are with the work of USAID and the Rotary Foundation.

Marjananotes that “According to previous experience and research, uninformed youth is a problem. Therefore, we are trying to improve their awareness in different ways. Young people in the Youth Office are familiar with USAID and the Rotary Foundation through our joint activities and cooperation. However, generally, young people are not sufficiently informed about these organizations and their activities. Hence, the need to continue joint activities that promote the values of USAID and the Rotary Organization. On the one hand, these continuous activities strengthen cooperation between different organizations, while on the other hand itincreases their (USAID and Rotary) visibility.”