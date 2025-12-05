Прогноза времена за 6. децембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Умерено до потпуно облачно, местимично с кишом слабог, а на истоку Србије и умереног интензитета. Видљивост ће значајно бити смањена (испод 200 m) у току целог дана у брдско-планинским пределима јужне и југозападне Србије, a у јутарњим сатима краткотрајно и по појединим котлинама и у нижим пределима ван кошавског подручја. Краткотрајна појава снега могућа је само на високим планинама (изнад 1500 m надморске висине). Ветар слаб и умерен, а у области Хомоља, у долини Дунава и Саве повремено и јак, источни и југоисточни.
Најнижа температура од 4 до 8, а највиша од 7 до 12 степени.