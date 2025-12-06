У КУЋИ У ЧАЧКУ ПРОНАЂЕНА ТРИ БЕЖИВОТНА ТЕЛА

Pripadnici policije uhapsili su dvojicu maloletnika iz Čačka, zbog sumnje da su izvršili više od 30 krivičnih dela: neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, krađa i teška krađa, saopšteno je iz Policijske uprave. Sumnja se da su oni u prethodnom periodu na području grada Čačka ukrali devet putničkih vozila, kao i da su iz kuća, vikendica, garaža, […]

