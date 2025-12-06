У КУЋИ У ЧАЧКУ ПРОНАЂЕНА ТРИ БЕЖИВОТНА ТЕЛА

Рано јутрос у Чачку догодило се троструко убиство. Како је потврђенo за наш медиј, у породичној кући у чачанском насељу Јездина пронађенe су три особе без знакова живота.
– Рано јутрос, негде око 10 часова припадници полиције пронашли су у кући у Чачку три беживотна тела. На лицу места налази се јавни тужилац и припадници Полицијске управе Чачак, који врше увиђај, након чега ћемо имати више информација – речено је за „Чачански глас“ из Полицијске управе Чачак.
Још увек нису познате околности под којима се догодила ова трагедија.
В. Ј.