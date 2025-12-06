Hronika

У КУЋИ У ЧАЧКУ ПРОНАЂЕНА ТРИ БЕЖИВОТНА ТЕЛА

Z. Ј. Komentara (0)

Рано јутрос у Чачку догодило се троструко убиство. Како је потврђенo за наш медиј, у породичној кући у чачанском насељу Јездина пронађенe су три особе без знакова живота.

– Рано јутрос, негде око 10 часова припадници полиције пронашли су у кући у Чачку три беживотна тела. На лицу места налази се јавни тужилац и припадници Полицијске управе Чачак, који врше увиђај, након чега ћемо имати више информација – речено је за „Чачански глас“ из Полицијске управе Чачак.

Још увек нису познате околности под којима се догодила ова трагедија.

В. Ј.

Slične Vesti
Hronika

Упокојио се чувар Зејтинлика Ђорђе Михаиловић

vladecaglas

Ђорђе Михаиловић, познат као чувар Зејтинлика, преминуо је данас у 96. години. Знаш ли одакле си, сине?Погледај планине сиве,Зејтинликом цвеће процвало,Шумадијом сунце засјало. Ђорђе Михаиловић је рођен деценију по завршетку Првог светског рата, а живот је провео као чувар на Српском војничком гробљу у Солуну, Зејтинлику. Први чувар гробља био је Ђорђев деда, солунски добровољац […]
Hronika

UHAPŠENI ZA VIŠE OD 30 KRIVIČNIH DELA

I. М.

Pripadnici policije uhapsili su dvojicu maloletnika iz Čačka, zbog sumnje da su izvršili više od 30 krivičnih dela: neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, krađa i teška krađa, saopšteno je iz Policijske uprave. Sumnja se da su oni u prethodnom periodu na području grada Čačka ukrali devet putničkih vozila, kao i da su iz kuća, vikendica, garaža, […]

хитна помоћ
Hronika

ТРИ ПАЦИЈЕНТКИЊЕ ПРЕБАЧЕНЕ У БЕОГРАД

Z. Ј.

У поподневним сатима, три повређене пацијенткиње су пребачене у Институт ”Бањица” због прелома кичмених пршљенова. У Општој болници Чачак на Одељењу интензивне неге одмах по пријему,  смештена су два пацијента. Једна особа је имала вишеструки прелом карлице и слабинског пршљена, код друге је проблем изазваоло нагњечење плућа, или гутање воде, изјавио је примаријус др Дејан […]

