ЗИМА
Društvo

Умерено облачно са сунчаним интервалима

G. D. Komentara (0)

Прогноза времена за 6. фебруар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Петак: Ујутро на северозападу Војводине, у Подрињу, југозападној, јужној и источној Србији местимично магла и ниска облачност, која ће се на подручју Тимочке и Неготинске Крајине, као и по појединим котлинама задржати већи део дана.

У осталим крајевима пре подне мало до умерено облачно са сунчаним интервалима, а средином дана и после подне са југозапада пролазно наоблачење са слабом кишом, на високим планинама и са слабим снегом. Ветар слаб и умерен, на југу Баната, у доњем Подунављу и на планинама повремено јак, јужних смерова. 

Најнижа температура од 0 до 6 °С, а највиша од 8 до 14 °С, само ће у Тимочкој Крајини бити хладније, до 5 °С. 

Slične Vesti
Društvo

УПОЗОРЕЊЕ НА ЛЕДЕНУ КИШУ, НА СНАЗИ ЦРВЕНИ МЕТЕО-АЛАРМ

Z. Ј.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорио је на локалну појаву ледене кише која ће данас и сутра у јутарњим, преподневним и вечерњим сатима падати на југу Бачке, у Срему, западној Србији, на ширем подручју Београда, у јужном Банату, Шумадији, Поморављу и на истоку Србије. Црвени метео-аларм на снази је у Шумадији, Поморављу и источној Србији. Даље […]
Društvo Grad

Градски базени у Чачку СУТРА раде продужено – до 22 часа

G. D.

Ноћно купање: Градски базени у Чачку у петак раде продужено – до 22 часа Како је у Србији на снази црвени метео аларм и упозорења РХМЗ на изузетно високе дневне и ноћне температуре у данима пред нама, Спортски центар „Младост“ је одлучио да базени раде продужено до 22 часа у петак 12. јула. -Добро дошли […]
Aktuelno Društvo Grad Saobraćaj Srbija

У оквиру пројекта ROADPOL дани безбедности откривено 20.500 прекршаја

Z. Ј.

Припадници саобраћајне полиције, за само четири дана спровођења мера појачане контроле саобраћаја у оквиру пројекта ROADPOL дани безбедности, контролисали су више од 35.000 возила и открили 20.500 прекршаја. Због прекорачења дозвољене брзине кретања санкционисано је 11.500 возача, док је због вожње под дејством алкохола из саобраћаја искључено 425, а због вожње под дејством психоактивних супстанци […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.