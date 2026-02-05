Прогноза времена за 6. фебруар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Петак: Ујутро на северозападу Војводине, у Подрињу, југозападној, јужној и источној Србији местимично магла и ниска облачност, која ће се на подручју Тимочке и Неготинске Крајине, као и по појединим котлинама задржати већи део дана.
У осталим крајевима пре подне мало до умерено облачно са сунчаним интервалима, а средином дана и после подне са југозапада пролазно наоблачење са слабом кишом, на високим планинама и са слабим снегом. Ветар слаб и умерен, на југу Баната, у доњем Подунављу и на планинама повремено јак, јужних смерова.
Најнижа температура од 0 до 6 °С, а највиша од 8 до 14 °С, само ће у Тимочкој Крајини бити хладније, до 5 °С.