Умерено облачно, топло и ветровито

Прогноза времена за 17. новембар
(Извор: РХМЗ, РТС)

 Понедељак: Изнад већег дела мало и умерено облачно, топло и ветровито, тек понегде са краткотрајном кишом, а на истоку Србије ујутро магла и ниска облачност, која ће се задржати дуже у току дана. Дуваће умерен и јак јужни ветар, у планинским пределима југозападне Србије повремено и са олујним ударима. Најнижа температура од 2 до 13 °C, а највиша од 17 до 24 °С, у Неготинској Крајини око 10 °С. Увече и ноћу јаче наоблачење, местимично с кишом и локалним пљусковима, који понегде могу бити праћени и грмљавином, а ветар ће бити у скретању на умерен и јак северозападни уз осетан пад температуре.

ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ РАДОВА ВРТИЋА „ГИМНАЗИОН”

И овог лета Народни музеј у Чачку уступио је свој галеријски простор најмлађим ликовним ствараоцима. У петак, 4. јула, у Хаџића кући одржана је Изложба дечијих радова вртића „Гимназион”. Уз присуство родитеља, бака и дека, малишани су радосно и са пуно усхићења гледали своје прве радове и радове својих другара. На почетку све присутне поздравила […]
ZA KORISNIKE KABLOVSKE TELEMARK – PONOVO PRETRAŽITE KANALE!

Telemark” će od 01. septembra poslovati i plasirati svoje usluge pod brendom “Supernova”. Zbog novog rasporeda kanala brojni korisnici kablovskog operatera “Telemark” od juče ne mogu da prate televizijske programe, a kako je agenciji MNA rečeno neophodno je ponovo izvršiti pretragu kanala. Svakako, i televizija „Telemark“ će od 1. septembra biti na listi kanala kablovskog […]

На Богојављење: ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

