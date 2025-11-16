Прогноза времена за 17. новембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Понедељак: Изнад већег дела мало и умерено облачно, топло и ветровито, тек понегде са краткотрајном кишом, а на истоку Србије ујутро магла и ниска облачност, која ће се задржати дуже у току дана. Дуваће умерен и јак јужни ветар, у планинским пределима југозападне Србије повремено и са олујним ударима. Најнижа температура од 2 до 13 °C, а највиша од 17 до 24 °С, у Неготинској Крајини око 10 °С. Увече и ноћу јаче наоблачење, местимично с кишом и локалним пљусковима, који понегде могу бити праћени и грмљавином, а ветар ће бити у скретању на умерен и јак северозападни уз осетан пад температуре.