Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 17. новембар

Danas je počelo čišćenje reke Lupnjače mašinskim izmuljavanjem korita i uklanjanjem otpada. Planirano je čišćenje oko dva kilometra, nakon čega će korito i voda biti dezinfikovani. Prva faza čišćenja je nizvodno od kompanije „Sloboda“ , a nastaviće se uzvodno ka kompaniji i u njenom krugu. – Dobili smo nalog da završimo za tri, četiri dana. […]

