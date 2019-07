USKORO U ČAČKU SVAKO PARKING MESTO OBELEŽENO SMS BROJEM ZA PLAĆANJE USLUGE PARKIRANJA

Od ponedeljka do petka na deonici puta Čačak – Drakčići (Kraljevo), izvodiće se radovi na redovnom održavanju državnog puta. Radovi će se na starom putu Čačak – Kraljevo izvoditi u vremenu od 08:00 do 17:00 časova i to od benzinske pumpe „Lukoil“ u ulici Dr. Dragiše Mišovića u Čačku do naselja Goričani. Saobraćaj će se […]

