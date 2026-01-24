УЗ ПОДРШКУ СА ТРИБИНА ДО ПОБЕДЕ ПРОТИВ “КРКЕ”

Након фантастичне победе против “Сплита”, која је, по речима тренера Саша Оцокољића, младим играчима “Борац Моцарта” много значила на психолошком плану, следи дуел са “Крком”, још једним тимом који се бори да задржи право наступа у овом такмичењу.
Овај сусрет биће одигран данас, 24. јануара, у Дворани СЦ “Младост” поред Мораве. Домаћи кошаркаши су жељни да остваре победу и тако се реванширају за пораз у Новом Месту када је резултат гласио 81:77.
Ево шта о предстојећем сусрету каже Саша Оцокољић:
– “Крка” је чврста и хомогена екипа која на свим позицијама има врхунске играче. Игра одлично ове године, што значи да нас очекује тешка утакмица, а кључ победе лежи у томе да одиграмо као других 20 минута против “Сплита”. То значи да морамо да играмо без компромиса и снажном одбраном наметнемо наш ритам игре.
Оцокољић се осврнуо и на сјајну публику, указујући колико ће њено присуство бити од значаја у мечу са Словенцима.
– Од почетка сезоне имамо одличну подршку са трибина, а не треба трошити речи колико нам је она битна. Нема разлога да тако не буде до краја такмичења, јер ови момци својим залагањем и играма то заслужују. Надам се још већој посети и у дуелу против неугодне екипе из Новог Места и да ћемо заједничким снагама стићи до још једне важне победе.
Утакмица почиње у 17 сати.
