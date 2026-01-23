зима, Фото: Мима Зиндовић
Мало топлије, после подне пролазно наоблачење

Прогноза времена за 24. јануар
зима, Фото: Мима Зиндовић
Субота: Ујутру понегде слаб мраз, а по котлинама, долинама река и висоравнима југозападне и јужне Србије краткотрајна магла. Током дана мало топлије, пре подне са дужим сунчаним интервалима, после подне и увече пролазно наоблачење са југозапада које ће местимично условити краткотрајну кишу. Ветар слаб и умерен источни и југоисточни, у кошавском подручју повремено и јак, а крајем дана на југу Баната и са олујним ударима. Најнижа температура од -2 до 3, а највиша дневна од 6 до 12 степени. У Тимочкој Крајини током целог дана облачно, хладно и тмурно, у другом делу дана са леденом кишом или зрнастим снегом, дневна температура од 0 до 2 степена. 

