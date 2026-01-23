МИНИСТАРКА МАЦУРА У РАДНОЈ ПОСЕТИ ЧАЧКУ

Министарка Татјана Мацура, задужена за родну равноправност, спречавање насиља над женама и унапређење политичко-економског положаја жена данас је била у радној посети Чачку, где је одржала састанак са градским руководством. Тема састанка било је унапређење положаја жена, подршка локалним иницијативама и изазовима са којима се суочавају жене у руралним срединама.
Како је истакла министарка Мацура, једна од главних тема разговора било је како и на који начин унапредити положај жена у овом крају, односно, на који начин локална самоуправа може очекивати подршку од ресорног министарства.
– У претходној години определили смо 40.000.000 динара за подршку јединицама локалне самоуправа, ове године за ту намену издвојили смо 75.000.000 динара. Овом приликом позвала бих Град Чачак да аплицира за средства која ће бити на располагању. Надам се да ће их овај разговор инспирисати да аплицирају са неком занимљивом пројектном активности – рекла је Татјана Мацура, министарка задужена за родну равноправност.
Министарка се осврнула на своју претходну посету Чачку, истакавши да је тада разговарала са директорима и запосленима у центрима за социјални рад о превенцији и сузбијању насиља којем су изложене жене. Она је истакла значај недавно отвореног Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад, које има за циљ да се брак сачува као институција, али и да се баве темом превенција насиља којом су изложене не само жене, већ и деца.
Данашњем састанку присуствовали су представници Удружења жена „Катржанке” и Удружења за борбу против шећерне болести, са којима је Мацура разговарала о будућој сарадњи и плановима.
– У Чачку има доста органзиција, лепеза тема којима се баве је веома широка и мислим да постоји потенцијал да на такав начин сарађују са кабинетом, али и да развијају своје организационе потенцијале размењујући искуства – навела је министарка Мацура.
Овом приликом министарка је истакла значај два нова пројекта ресорног министарства „За срце више” и „Жене покрећу Србију”.
– Једна о најзанимљивијих кампања које смо покренули јесте Национална кампања о фертилитету, која се зове „За срце више” и која изазива велику пажњу јавности. Мислим да ће Чачак бити добар домаћин за активности које планирамо у оквиру те кампање. Фокус је на деци завршних разреда средњих школа и гимназија, а остварићемо и сарадњу са канцеларијама за младе. Посебан акаценат ћемо ставити на реалан сектор и привреду. Суштина је да они могу да допринесу да њихови запослени који се суочавају са проблемом неплодности или планирају породицу имају већу подршку. Друга кампања је „Жене покрећу Србију”. Чачак је познат као предузетнички крај, надамо се да ће жене које су активне у предузетништву и које самостално воде своје послове бити део ових активности и придружити се тој кампањи – рекла је Мацура.
Министарка Мацура истакла је добре резултате које је донео Закон о спречавању насиља у породици.
– Србија се налази на 22 месту у свету, а 11 смо у Европи, први у региону по политичком утицају жена. Више од 30 одсто жена активно је у политичким водама. Оно што је резултат тимског рада Владе Републике Србије у сарадњи са организацијама цивилног друштва јесте што смо успели у томе да стопу насиља у друштву смањимо. Од када је Србија усвојила Закон о спречавању насиља у породици, што је било у новембру 2016. године, успели смо да смањимо број убијених жена и мушкараца у породичном насиљу за 40 одсто – закључила је Мацура.
Биљана Васојевић из Удружења за борбу против шећерне болести истакла је да је веома важна подршка министарства и локалне самоуправе у заједничкој борби за права особа са инвалидитетом која живе на сеоском подручју.
– Данашњи састанак води ка новом циљу за усвајање Акционог плана Града Чачка за родну равноправност као услов за конкурисање Града Чачка на конкурсу који ће бити за локалне самоуправе код кабинета министарке Мацуре. И ове године удружења са територије града Чачка ће конкурисати са својим пројектима који подржавају различите групе грађана, како на градском, тако на сеоском подручју, али и по питању свих оних права која можда у овом тренутку не могу да остваре – рекла је Биљана Васојевић, Удружење за борбу против шећерне болести.