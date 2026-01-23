МИНИСТАРКА МАЦУРА У РАДНОЈ ПОСЕТИ ЧАЧКУ

U toku današnjeg dana preminula su četiri pacijenta , koja su bila sa teškim kliničkim slikama i pratećim hroničnim bolestima. Prethodnog dana preminule su dve žene, što je ukupno šest žrtava korona virusa u čačanskoj Bolnici za 24 časa. Broj pacijenta u Respiratornom centru iz dana u da se ne smanjuje i otprilike su to […]

