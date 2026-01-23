У ШОСО „1. НОВЕМБАР“ ОД ДАНАС У УПОТРЕБИ ПОКРЕТНА СТЕПЕНИШНА ПЛАТФОРМА
ЛИФТ ЈЕ НАМЕЊЕН ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У Школи за основно и средње образовање „1. новембар“ данас је свечано пуштена у рад покретна степенишна платфорама која омогућава деци са инвалидитетом, моторичким сметњама и церебралном парализом, која похађају ову установу, да неометано приступе свим учионицама и кабинетима на првом спрату. Покретна платформа задовољава све безбедносне стандарде Европске уније, а средства за реализацију овог пројекта, у висини од 2,7 милиона динара, комплетно је обезбедила локална самоуправа.
– Уградња покретне степенишне платформе је завршена ове седмице. Платформа задовољава све предвиђене безбедносне стандарде Европске уније на највишем нивоу. Вредност инвестиције је 2.784. 000 динара. Захваљујемо локалној самоуправи што је обезбедила неопходна средства за реализацију овог пројекта, тако да су сада уклоњене све физичке баријере за децу са инвалидитетом. Структура ученика у нашој школи се мењала у протеклих неколико године, тако да имамо повећан број ученика који имају моторичке сметње и заиста нам је био потребан један овакав лифт – рекао је Александар Николић, директор ШОСО „1. новембар“, изразивши велико задовољство што је уградњом покретне степенишне платформе омогоћено и ученицима која користе инвалидска колица или имају моторичке сметње да користе кабинете на првом спрату школске зграде.
У име локалне самоуправе, свечаном догађају у ШОСО „1. новембар“ присуствовао је Милош Теофиловић, помоћник градоначелника Чачка за друштвене делатности.
– Задовољство нам је што данас пуштамо у рад овај специјални лифт и што смо омогућили деци са посебним потребама да неометано функционишу у овој установи и користе све њене просторије. Град Чачак ће и у наредном периоду настојати да подржава овакве пројекте – истакао је Теофиловић.
Школу за основно и средње образовање „1. новембар“ у Чачку похађа 93 ученика, од којих 16 користи инвалидска колица. Према речима директора Николића, у протеклих неколико година у школи се повећао број ученика са моторичким сметњама, па је отуда пре годину дана и покренута иницијатива да се разреши проблем лифта. Првобитна намера је била да се степенишна платформа набави и угради из донација, али су убрзо планиране хуманитарне активности обустављене, јер је из локалне самоуправе стигло обавештење да ће Град финансирати комплетан пројекат. Средства која су на самом старту покретања иницијативе прикупљена, највише захваљујући Удружењу грађана „Светосавске свечаности“, преусмерена су за опремање кабинета.
Директор Николић истиче да је ШОСО „1. новембар“ конкурисала за пројекат замене комплетне столарије на школској згради у циљу повећања њене енергетске ефикасности и да би то требало да буде прва следећа и највећа инвестиција у наредном периоду.
