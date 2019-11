VANJA NIKOLIĆ, ČLANICA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA “NADEŽDA PETROVIĆ”, FUTURISTIČKA VIZIJA, ENTUZIJAZAM I VERA

– Televizija “Galaksija 32” ne bi postojala da moj, nažalost, pokojni otac nije imao futurističku viziju, entuzijazam i, pre svega, veru da će naša televizija opstati, uprkos velikom broju medijskih kuća. On je nekoliko godina posvetio mnogobrojnim pripremama, tražio načine i mogućnosti kako da Čačak dobije medijsku kuću, koja će biti na ponos gradu i, nadasve, u službi građana. Konačno, 1992. godine urađena je priprema, a na Savindan, 1993. je počelo emitovanje programa – podseća Vanja Nikolić, suvlasnica Televizije “Galaksija 32” i članica Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović”, koja je, kao predstavnik ove medijske kuće, nedavno od Foruma privrednika Čačka dobila pohvalu za poslovni uspeh i doprinos razvoju lokalne zajednice.

Danas Televizija “Galaksija 32” ima 19 zaposlenih radnika, veliki broj saradnika i odlične poslovne odnose sa produkcijama iz grada, regiona i Srbije. Takođe, odlična saradnja sa lokalnom samoupravom Grada Čačka i opštinama Gornji Milanovac i Lučani obezbeđuje realizaciju njihove primarne delatnosti – imformisanja i obrazovanja.

– Program naše televizije je raznovrstan, a primarna misija je informisanje stanovnika Čačka, Gornjeg Milanovca i Dragačeva. Veoma sam ponosna što smo nastavili da obaveštavamo gledaoce o svim važnim dešavanjima u Čačku i šire, da pratimo mesne zajednice i radimo u interesu lokalne sredine. S obzirom na to da sam farmaceut po zanimanju i da mi novinarstvo nije prioritetni posao, ipak, ne napušta me ljubav prema živoj reči, pa povremeno uradim prilog za televiziju, za koji smatram da bi bio interesantan gledaocima – priča Vanja Nikolić, suvlasnica ove medijske kuće.

Inače, naša sagovornica je već 15 godina zaposlena u ustanovi „Apoteka Čačak“:

– Biti farmaceut, pre svega, znači biti human. Stručnim savetima trudim se da pomognem pacijentima da pravilno koriste lekove i sva sredstva koja su obuhvaćena farmacijom. Svaki farmaceut mora da bude odgovorna osoba, koja je uvek spremna da pomogne pacijentima. Ovo je posao koji zahteva izraženu komunikativnost i dobro poznavanje psihologije. Svaki dan u apoteci je dinamičan, često izazovan, ali i pun iskustava. Veći deo radnog vremena, posvećen je radu sa pacijentima, ali ima i mnogo drugog posla. No, kad se nešto voli, ništa nije teško. Moram da napomenem, da su u nemalom broju slučajeva, jednako važni i efekti lepe reči i pažnje posvećeni pacijentu, kao i sam lek.

Zanimljivo je da se Vanja Nikolić, iako farmaceut po profesiji, bavi i rekonekcijom, za koju se zainteresovala kada je i sama tražila rešenje za zdravstveni problem, za koji tradicionalna medicina nije mogla da joj pomogne:

– Iskreno, na početku mi je bilo teško da poverujem da će mi biti bolje od nekakvog energetskog tretmana, ali jeste. Ne samo da mi je bilo bolje, već sam potpuno ozdravila. Potom sam otišla da uradim intervju sa Erikom Perlom, začetnikom rekonekcije. Cela priča me je izuzetno zainteresovala i odlučila sam da prisustvujem njegovim seminarima i dobijem sertifikat. Ono što me je iznenadilo je veliki broj lekara, farmaceuta i ostalih kolega, koji su takođe pohađali seminar.

Inače, rekonektivno isceljivanje je duhovno energetski pristup, koji deluje na svim nivoima: fizičkom, psihičkom, emocionalnom, socijalnom…

– Može se reći i da je rekonekcija iskustvo komunikacije sa frekvencijama isceljivanja, koje svojom inteligencijom pronalaze disbalanse u vašem biću i otpočinju proces balansiranja. Ne temelji se na rešavanju konkretnog problema, već na isceljivanju celog bića – objašnjava naša sagovornica.

Najbitniji faktor u svačijem životu i poslu, pa i u Vanjinom, je stabilna, zdrava i jaka porodica:

– To je uporište, oslonac i snaga. Majka sam troje dece. Aleksa je student treće godine Pravnog fakulteta, Marta je sedmi, a Dimitrije peti razred osnovne škole. Treba naći meru i odgovarajući pristup, jer različit uzrast zahteva i različito sagledavanje njihovih potreba. Sve to traži celog čoveka, zahteva potpunu posvećenost, ali, uz pomoć moje majke i podršku supruga, sve dobija smisao, sve je kompletno i potpuno. Suprug je preuzeo i najveći teret upravljanja televizijom, s obzirom na to da brat živi i radi u Beogradu.

Kao članica Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović” smatra da je druženje sa divnim damama izuzetno dragoceno, ne samo zbog edukacija i studijskih putovanja, već i zbog razmene mišljenja sa ženama koje imaju više iskustva u poslu od nje i od kojih svakoga dana uči.

– Sve su to vredne, uporne žene, koje su ostvarene i privatno i poslovno. Nije im bilo lako da svoje firme održe, ali nisu dozvolile da ih prepreke obeshrabre. Na predlog UPŽ, 9. maja, kada Forum privrednika Čačka obeležava svoj dan, imala sam izuzetnu čast, da u ime Televizije “Galaksija 32”, dobijem priznanje za doprinos i razvoj lokalne zajednice. Kao suvlasnik televizije, veoma sam ponosna što smo svi mi, koji smo deo tima “Galaksija 32”, nastavili da nadograđujemo ideje Mišule Petrovića. Nagrada je “došla”, jer je Forum privrednika prepoznao u programu naše televizije ono najbitnije, a to je profesionalizam u medijima – kaže Vanja.

Naša sagovornica smatra da su mogućnosti i šanse za pokretanje sopstvenog posla danas mnogo veće, jer je došlo do “procvata” interneta i savremenih tehnologija.

– Ali, znamo, da za pokretanje sopstvenih aktivnosti, nisu dovoljne samo ideje, potrebna je pravovremena akcija. Tačno je da ne postoje pravila kada je najbolje početi posao, ali pokretanje posla dok ste mladi ima velike prednosti. Činjenica koju mladi ljudi ne smeju nikako zaboraviti je da postoji mogućnost neuspeha. Međutim, mladost je doba kada su ljudi puni energije i spremniji da pokušaju ponovo. Ako se dogodi prvi pad, svaki, eventualni, sledeći, mlad čovek podnosi lakše, a pritom, uči iz grešaka koje je napravio. To su sve koraci ka uspehu, ne tako brzom, naravno, ali mlad čovek ima vremena. Moj savet za mlade je da uvek daju najbolje od sebe, da sve rade sa puno ljubavi, da budu uporni i istrajni! Kada ste mladi jednostavno upijate puno informacija, otvoreniji ste za nove stvari i spremniji da se suočite sa revolucionarnim idejama i promenama. Mladog čoveka odlikuje i spremnost za učenje, što je najbitnija stavka na putu ka uspešnom preduzetniku. Čak i naziv poznate pesme glasi: “Sve je lako kad si mlad”… – kaže nasmejano Vanja Nikolić, koju krase optimizam i vedar duh.

N. R.

PRIČE O USPEŠNIM DAMAMA

– Na prvom času o ženskom preduzetništvu, naučite kako da prezentujete sebe i svoj rad, naučite da treba da budete vidljivije i prepoznatljive. Ipak, već na drugom času shvatite da bez dobre podrške medija, bilo pisanog ili televizijskog, to je teško ostvarljivo. Ali, naše Udruženje ima Vanju Nikolić, koja predano prati naš rad, i kada ste pod okom njene kamere, o prvom času – o ženskom preduzetništvu ne treba da brinete. Posle njenih emisija i same se divimo kako smo mudre i uspešne – kroz osmeh kaže Gorana Tanasković, direktorka Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović”, predstavljajući suvlasnicu Televizije “Galaksija 32” i dodaje da ova šarmantna dama priča priče o uspešnim i onim damama koje tek treba da uspeju, sa takvom energijom da, ako već niste, sigurno poželite da postanete preduzetnica.