Vaterpolo uzbuđenja ponovo mogu da počnu!



Možda su fudbalske lige privedene kraju, i možda su košarkaška takmičenja u svojim završnicama, ali to ne znači da ljubitelje dobrog sporta čeka dosadno leto, i da neće biti prilika i za neko eventualno uživo klađenje na takmičenjima u nekim drugim sportovima. Naprotiv! Biće i više nego uzbudljivih takmičenja, adrenalin će rasti iz dana u dan, te niko od sportskih sladokusaca neće ostati uskraćen za dobra sportska dešavanja. Sve kreće sa sportovima u vodi, nastavlja se tenisom i prestižnim, ali ove godine duboko kompromitovanim Vimbldonom, zatim dolazi “kraljica sportova”, atletika, pa opet plivanje i vaterpolo, a na kraju leta će sve začiniti košarka i Evropsko prvenstvo koje se ove godine održava u četiri evropske države – prava poslastica za ljubitelje sportskog klađenja. No, krenimo redom.

Foto: Occam Digital

U Budimpeštu se od 17. juna do 3. jula održava Svetsko prvenstvo u vodenim sportovima, a među njima je za nas najzanimljiviji i najznačajniji vaterpolo. Turnir u vaterpolu počinje dan kasnije, a na njemu će učestvovati šesnaest reprezentacija koje su podeljene u četiri grupe. Titulu svetskog šampiona brani Italija, vicešampion je bila Španija, ali Srbija, kao i uvek, dolazi kao jedan od najvećih favorita za osvajanje najsjajnijeg odličja. Kao što dobro znamo, na poslednjem smo Svetskom prventstvu osvojili peto mesto, na istom mestu smo bili i na poslednjem Evropskom prvenstvu, ali ove godine je prilika da se sve to popravi. No, ne bi trebalo zaboraviti da smo osvojili zlatnu olimpijsku medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, i da smo u poslednjoj deceniji, a i duže najtrofejnija svetska vaterpolo reprezentacija prema kojoj svi imaju i više nego respektabilno poštovanje. Stoga su i očekivanja od “plavih delfina” sa opravdanjem velika, a oni su oduvek bili ti koji su skromno ulazili u svako takmičenje da bi se najčešće sa njih vraćali sa najsjajnijim odličjima. Predvođeni dugogodišnjim selektorom Dejanom Savićem i kapitenom Branislavom Mitrovićem, naši vaterpolisti se nalaze u grupi “D” sa selekcijama Sjedinjenih Američkih Država, Australijom i Kazahstanom. Sve su to naši stari znanci, te grupa ne bi trebalo da predstavlja veći problem za naše plave momke. No, oprez nikada nije na odmet, a zna to i preiskusni Dejan Savić koji će pokušati da pridoda još jedan veliki trofej u svojoj prebogatoj trenerskoj karijeri. Grupa sa kojom se kasnije ukrštamo je grupa “C” u kojoj se nalaze selekcije Kanade, Južne Afike, Italije i Španije, ekipe koje su na prošlom Svetskom prvenstvu osvojile prvo i drugo mesto. No, žreb je bio nemilosrdan, a svaka ekipa vrlo dobro zna šta može da očekuje od svojih rivala. Što se tiče druge dve grupe, tamo se nalaze sledeće reprezentacije: u grupi “A” takmičiće se Mađarska, Crna Gora, Brazil i Gruzija dok se u grupi “B” nalaze selekcije Grčke, Hrvatske, Nemačke i Japana. Svakako, sve su ovo vrlo zanimljive grupe u najavi koje obećavaju rovovske borbe do poslednjih sekundi u bazenu. Ono što se i ovde mora napomenuti, a što je činjenica koja je prisutna i u mnogim drugim sportovima je to da je Rusija isključena i sa ovog prvenstva zbog napada i rata u Ukrajini. Što se naše selekcije tiče, ona će nastupiti u nešto podmlađenijem sastavu u odnosu na onu ekipu iz Tokija, ali će tu ipak biti nekoliko prekaljenih asova koji će svojim znanjem i iskustvom pokušati da naprave dobar balans između mladosti i iskustva. Ekipa koja će nas predstavljati u Mađarskoj se sastoji od sledećih igrača: Branislav Mitrović (kapiten, ekipa u kojoj igra: Vašaš), Lazar Dobožanov (Radnički), Dušan Mandić (Novi Beograd), Viktor Rašović (Novi Beograd), Nikola Lukić (Radnički), Sava Ranđelović (Vašaš), Nikola Jakšić (Novi Beograd), Radomir Drašović (Novi Beograd), Strahinja Rašović (Novi Beograd), Marko Radulović (Radnički), Gavril Subotić (Crvena zvezda), Đorđe Lazić (Breša) i Nemanja Vico (Radnički). Interesantno je napomenuti da se među ovim igračima nalaze trojica koji će po prvi put nastupiti na najznačajnijem svetskom vaterpolo takmičenju, a to su Gavril Subotić, Nikola Lukić i Marko Radulović. Naša reprezentacija će biti smeštena u Segedinu gde će odigrati utakmice u grupnoj fazi takmičenja. Utakmica otvaranja za našu selekciju će biti protiv Sjedinjenih Američkih Država, a ona će biti odigrana 21. juna sa početkom u 19.30 časova. Zatim sledi utakmica protiv Australije dva dana kasnije u terminu od 18 časova dok takmičenje završavamo mečom protiv Kazahstana koji je na programu 25. juna i to ponovo od 18 časova. Što se ostalih grupa tiče, grupa koja nas najviše zanima – grupa “C” – će svoje mečeve odigrati u mestu Šopron. Utakmice reprezentacija u grupi “A” će se održavati na nacionalnom plivačkom bazenu “Alfred Hajoš” u Budimpešti što je i sasvim prirodno jer se u toj grupi nalazi i reprezentacija domaćina, Mađarske. Naposletku, selekcije iz grupe “B” će svoje utakmice igrati na bazenu u Debrecinu. Sve u svemu, takmičenje može da počne, a sa njim i klađenje uživo za sve one koji u ovome vide svoju šansu za dobitak.