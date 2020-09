Velike novčane kazne za one koji se ne prijave na platformu e turista

Od 1. oktobra je počinje primena pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema – e turista. Na taj način ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko ovog sistema. Nadležni u Gradskoj upravi pozivaju sve ugostitelje koji se bave turizmom, a naročitto one koji imaju nekategorisane objekte da se obavezno prijave, preuzmu svoju šifru, jer je to, kako kažu, jedini način da posluju u skladu sa zakonom.

Vladimir Gojgić, načelnik Gradse uprave za LER i Dragomir Paunović, šef Turističke inspekcije Čačak

Kategorisani ugostiteljski objekti već su u evidencij i njih najviše kategoriše resorno Ministarstvo, a lokalna samouprava samo one u takozvanoj domaćoj radinosti, kao što su kuće, apartmani, sobe i seoska turistička domaćinstva. Oni će dobiti šifre za pristup platformi.

– Imamo problem sa jednim brojem nekategorisanih ugostiteljskih objekata, koji, iako su imali zakonsku obavezu da jedinici lokalne samouprave prijave svoje poslovanje, to nisu učinili. Oni će ostati van sistema ukoliko se ne prijave kako bi dobili svoju šifru. U neku ruku, ovi ugostitelji su do sada „radili na crno“, jer su imali zakonsku obavezu da se prijave, iako nemaju obavezu za kategorizacijom – objašnjava Paunović, dodajući da Turistička inspekcija nema tačan broj ovih objekata. On podseća da je ova služba formirana u martu ove godine i radila je isključivo preventivno i savetodavno, bez kažnjavanja.

– Nismo i ne želimo ni sada da kažnjavamo ugostitelje, ali ukoliko neko bude uporan u kršenju zakonskih odredbi, bićemo prinuđeni da kažnjavamo novčanim kaznama, koje su velike – kaže Paunović.

Za nepoštovanje ove obaveze, kazne propisane Zakonom o ugostiteljstvu nisu male. Za pravna lica one iznose od 200.000 do 800.000 dinara, a za odgovorno lice od 15.000 do 40.000. Novčana kazna za preduzetnika je od 60.000 do 200.000, a za fizičko lice od 150.000 do 350.000 dinara.

I. M.