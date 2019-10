Kada je 2006. dobila ponudu da vodi proizvodnju drvenih peleta prihvatila je izazov i za nekoliko godina od nepoznatog proizvoda na našem tržištu i pretežnog izvoza došla do željenog rezultata – velikog broja korisnika te vrste ogreva i u našoj zemlji. Počeci su bili izuzetno teški, ali tada je odlučila da ne prihvata ništa manje od toga – biti među prvima sa inovacijama. Zanimljiva, svestrana i složena dama – Vesna Baur, vlasnica firme «Basna» i predsednica Udruženja poslovnih žena «Nadežda Petrović»…

Činjenica da Balz Baur, suprug Vesne Baur, dolazi iz zemlje koja je uvek rangirana u prve dve države po inovacijama (prema globalnom indeksu inovacija) i da je naučnik ETH Instituta – Ciriha, sa fokusom na zaštitu životne sredine, dovela je do toga da imaju iste prioritete i poslovne ciljeve. A ono po čemu ga naša sagovornica izdvaja kao izuzetnog čoveka, jeste njegova ljubav prema našoj zemlji i našim ljudima, kao i neiscrpna želja da zaokruži pilot projekat, bez obzira na veliki broj prepreka i frustracija sa kojima su bili suočeni tokom godina postojanja i rada.

– «Basna» je domaće pravno lice, osnovano 2010. godine, sa švajcarskim kapitalom, sedištem u Čačku i proizvodnim pogonom u mestu Viča, u Opštini Lučani. Bavimo se proizvodnjom evropski sertifikovanog biouglja (EBC), tehnologijom pirolize. Takvom tehnologijom utičemo na željene karakteristike biouglja: veoma čist i bez nedozvoljenih toksina. Kako ispunjava stroge zahteve kvaliteta, ima široku namenu: veoma je bitan sastojak hrane za životinje i apsorbent toksina iz hrane za životinje (umanjuje potrebu za antibioticima i poboljšava konverziju hrane). Pored toga, primenjuje se kao organski oplemenjivač zemljišta (povećava sadržaj humusa i rodnost biljaka). U anaerobnim digestorima smanjuje potrebu za kvalitetnom silažom i povećava output električne energije. Koristi se takođe u medicini i u tretiranju otpadnih voda, ali naši proizvodni kapaciteti ne dozvoljavaju da «dizajniramo biougalj» i za te namene – objašnjava Vesna Baur.

Prema njenim rečima, treba uzeti u obzir nekoliko aspekata:

– Prvo, treba znati da se tokom proizvodnje drvenog uglja mnogi gasovi izdvajaju iz biomase, poput ugljen-monoksida, vodonika, metana i mnogih drugih, mnogo komplikovanijih molekula, kao što su derivati katrana. Većina tih gasova jeste opasna i više utiče na globalno zagrevanje, nego ugljen-dioksid. Tradicionalne peći za proizvodnju drvenog uglja te gasove ispuštaju u atmosferu bez ikakvog filtriranja. Mi koristimo činjenicu da su ti gasovi sagorivi i zato ih tretiramo kao izvor energije i svodimo na CO2 i H2O. To je prvi ekološki prihvatljivi aspekt našeg proizvodnog procesa, budući da se u njemu metan i ostali štetni gasovi ne ispuštaju u atmosferu. Ono po čemu se naš koncept izdvaja od drugih projekata obnovljive energije jeste sposobnost biouglja da sekvestrira CO2 iz atmosfere i da ga «zarobljenog » drži u svojoj karbonskoj mreži (prirodna zamka ugljenika) više decenija. Na takav način dajemo svoj veliki doprinos u borbi protiv efekta staklene bašte i možemo se pohvaliti da je proizvod biougalj na listi IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), kao tehnologija koju treba podsticati u borbi protiv globalnog zagrevanja.

Ova dama, osim što je vlasnik i direktor preduzeća, radi na svim aspektima proširenja i afirmacije proizvodnje, ali i na promeni svesti, kako kaže, onome ko želi i ko ne želi da razume:

– Jedno od najčešćih pitanja koje postavljam samoj sebi je «Šta mi je sve ovo trebalo?» I iz toga proističe istina – suočavamo se skoro svakodnevno sa većim, ili manjim preprekama u poslovanju, brze promene i fleksibilnost su neizbežni i najčešće je tempo rada, rekla bih, nehuman. Zbog toga, momente slabosti, kako svoje, tako i tuđe, apsolutno opravdavam. Ipak, kada znate da ste odabrali pravi put, kada osetite podršku najbližih i kada uspostavite trajne i korektne poslovne odnose, uvek imate izvor dodatne energije i vere u svoju snagu. Mi smo našli naše rešenje i u tome imamo veliki oslonac, i u deci.

Vesnin mlađi sin Nikola Terzić, o kome je «Čačanski glas » pisao u junu, kao o Čačaninu koji se našao među deset najtalentovanijih pripadnika druge «Nescafe 3in1» generacije, strastveni je ljubitelj najviših vrhova. Prošle godine, 25. avgusta, na svoj 22. rođendan, osvojio je najviši vrh Irana i najviši vulkan u Aziji – Damavand (5.671 m.n.v). A 20. juna ove godine, u organizaciji vodiča Joisher Kuntal iz Indije, Nikola je bio jedini član iz Srbije u ekspediciji vegana koja je osvojila najviši vrh u Africi, Kilimandžaro.

– Očigledno je da svoje vreme provodi sa ekipama vrhunskih alpinista, sportskih penjača, visokogoraca i vodiča, ali nalazi vreme i za studiranje. Posle završenih studija audioinženjeringa na međunarodnom Institutu SAE, upisao je redovne studije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, gde je sada na buxetu na četvrtoj godini, smer «vinogradarstvo i voćarstvo ». I to nam uliva nadu da će ipak dati svoj doprinos u daljem radu našeg privrednog društva. Do tada, njegov brat, a moj stariji sin Dalibor Terzić, čini deo tima koji iz dana u dan ojačava naše poslovanje. Moram napomenuti da za njega ne postoje privilegije, osim one da je dobio mogućnost stalnog zaposlenja. Svojim angažovanjem, učenjem i napredovanjem u svakom procesu proizvodnje sprema se da jednog dana preuzme i veće odgovornosti. Uspeh nije samo imati održivu poslovnu ideju u smislu tržišne vrednosti, već u stvaranju poslovnih naslednika. Ukoliko to ostane u porodičnom krugu utoliko je uspeh veći. A tome se i razumom i srcem nadam – iskreno priča naša sagovornica.

Vesna Baur je članica Udruženja poslovnih žena nekoliko godina, a od juna 2018, kako naglašava, ima čast i odgovornost da bude predsednik:

– Kao što je poznato lestvica je u proteklih par godina podignuta na veoma visok nivo! Standardi su porasli i to je, uz inspiraciju i energiju svih članica, ipak najviše zahvaljujući enormnom angažmanu bivše predsednice Maruške Topalović i direktorke Udruženja Gorane Tanasković. Sada smo u fazi realizacije projekta “Kroz digitalne veštine do inovativnog poslovanja”, koji je podržan od strane Kabineta ministra za tehnološki razvoj i inovacije. Sumiranje rezultata pokazaće što već i sada znamo – žensko preduzetništvo je još jednom pokazalo veliki potencijal i primere dobre prakse. Kroz serijal tekstova u “Čačanskom glasu” predstavljena je većina naših članica koje pored svojih porodičnih, ličnih i poslovnih obaveza, ulažu brojne volonterske sate za dobrobit sadašnjih i budućih preduzetnica. Grad Čačak zaista ima razloga da se njima ponosi, što Gradska uprava i pokazuje kroz razne podrške rada Udruženja.

Vesna Baur ističe da Udruženje s ponosom nosi ime Nadežde Petrović:

– Imala je svesnu kontrolu nad svojim životom. Wen životni vek predstavlja samoinicijativnost, smelost i neustrašivost. Uvek je želela više od sebe i sledila je sa upornošću svoja interesovanja.

Akademska slikarka, humanistkinja, društvena radnica, ratna bolničarka i ko zna koliko uloga pored toga. Bila je žena sa evropskim obrazovanjem kada je većina žena bila nepismena. Bila je žena koja je putovala po Evropi kada većina žena nije prelazila roditeljski ili muževljevi prag. Bila je žena ratnik, ali i žena koja je spajala ljude i ulivala im snagu i nadu. Bila je žena izuzetne energije koja je prednjačila u svemu. Bila je celovita, svestrana i složena ličnost. Dakle, mi smo „Nadežda”, jer za nas ne postoje granice.

N. R.

JUBILEJ

– Jubilej našeg Udruženja, 10 godina od postojanja i rada, 11. oktobra 2019, sa punim pravom proslavljamo ponosne na postignute rezultate i spremne na nove poduhvate i poslovne uspehe – naglašava predsednica Udruženja.