VESNA GOJKOVIĆ, VLASNICA PARFIMERIJE “AVIS” I ČLANICA UPŽ “NADEŽDA PETROVIĆ”

”Vrednost lepote je u beskrajnoj raznolikosti vidova u kojima nam se javlja. U tome je i njena oplemenjujuća snaga i najveća draž.” Citira reči Iva Andrića još jedna uspešna žena, koju predstavljamo u ovom serijalu. Poslovni put ove preduzetnice, kako kaže, nije put klasične karijere privatnog biznisa, već traganje za lepim, traganje za poslom koji voli, koji je ispunjava i kome će se prepustiti celim svojim bićem. Vesna Gojković, vlasnica parfimerije “Avis”, u svet umetnosti zakoračila je na “vrhovima prstiju”, kada je kao sedmogodišnja devojčica počela da se bavi klasičnim baletom i to je bila njena prva ljubav. Tragajući za lepotom, prolazila je kroz razne vidove umetnosti, ali najlepši deo njene priče je porodica, jezgro ljubavi koje čine suprug Vlada i deca Darja i Mateja.

– Kada me je mama sa sedam godina upisala u Baletsku školu, od prvog momenta sam se zaljubila u pokret i muziku i znala sam da će me taj izbor voditi i dalje kroz život. Prvi koncerti u užičkom Narodnom pozorištu sa predstavama ”Plavi čuperak” i “Žizela”, samo su potvrdili moju ljubav. Upravo je balet bio moj prvi posao kojim sam se bavila od svoje 19. godine. Putovala sam na relaciji Beograd – Užice, jer sam uz studije pedagogije na Filozofskom fakultetu vodila i Baletsku školu ”Pčelica” u Užicu. Bio je to lep, ali i težak posao. Imala sam oko 300 polaznika, organizovanih u više grupa. Uspešno smo se takmičile na smotrama modernog baleta i osvajale nagrade. Takođe, u tom periodu sam otvorila i cvećaru sa istim nazivom. Opet lepota, ali u nekom drugom obliku, u ljubavi prema cveću. Putovanja u Italiju za repromaterijal i beskrajna igra sa cvetnim aranžmanima bili su svakodnevica – započinje svoju priču Vesna Gojković.

Sa 27 godina se udala za supruga Vlada i tada zajedno otvaraju parfimeriju “Avis”:

– Suprug je završio Elektrotehnički fakultet, ali ni on ni ja nismo ostali u svojoj struci. Privatni posao je zahtevao apsolutnu predanost, pa smo krenuli da zajedno osvajamo lepotu poslovanja sa kozmetikom. Odolevali smo krizama i promenama u društvu, menjali se, rasli i trajemo već 28 godina. U kratkom periodu bavila sam se i modom, imala sam butik “Euridika”. Za sve čime sam želela da se bavim u životu, pronašla sam način i vreme. Ne treba se plašiti novog, već naći snagu u sebi i pratiti svoje unutrašnje biće i intuiciju. Uvek polako, malim koracima i uporno. Usledile su modne i frizerske revije, kao i profesionalna šminka. I tu sam pronašla deo scene i lepotu na koju sam navikla od malih nogu.

Danas je njena firma “Rara avis” generalni uvoznik i zastupnik za Srbiju nemačkog brenda “Bettina Barty”. Uspešno posluje sa DM marketima i svim bolje snabdevenim parfimerijama. Takođe, od pre dve godine firma je postala uvoznik i zastupnik brenda damskih tašni “Elizabeth George” za tržišta Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

– Druga delatnost kojom se bavimo je offset štampa. U štampariji “Alba avis” proizvodimo ukrasne, brendirane kese, štampamo flajere, kataloge, laku kartonsku ambalažu. Pružamo profesionalnu uslugu u oblasti grafičkog dizajna i pripreme za štampu. Naš kolektiv je mali, ali veoma posvećen poslu. Zaposleni rade kod nas i po 20 i više godina – ponosno kaže naša sagovornica.

Ova dama otkriva još jedan deo njenog stvaralačkog duha, koji je dugo čuvala za sebe, a koji je prošle i ove godine u Galeriji Narodnog muzeja u Čačku, na izložbama ”Kreacije i rukotvorine”, ugledao svetlost dana i otvorio nova vrata lepote za kojom traga.

– Slike ulja na platnu inspirisane svemirom, nastajanjem života, morskim dubinama su nešto što izvire direktno iz moje duše. Veoma je važno izraziti ono što je u vama, skriveno, tajno, neznano, omogućiti da prostruji taj kanal od duha do ostvarenja. Onda ste ispunjeni u potpunosti. Takođe, unikatna ogledala koja ukrašavam kožom, staklom, kamenčićima, školjkama, kristalima, metalom, otvaraju mi nove horizonte kojima plovim kada sam posvećena samo sebi. Postoji još staza kojima želim da idem, još puteva i lepota koje bih želela da dotaknem – sa osmehom kaže Vesna.

I pored svih porodičnih i poslovnih obaveza i, naravno, traganja za lepotom, naša sagovornica je dve godine i članica Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović”:

– Udruženje nam pruža osećaj pripadnosti jednom cilju. Sarađujemo, družimo se, pomažemo jedna drugoj konstruktivnim predlozima i savetima. Ovde nema ljubomore, jer su članice ostvarene u svim životnim segmentima. Sve težimo ličnom i profesionalnom razvoju i otvorene smo jedna prema drugoj. Posećujemo radionice koje nam pomažu da budemo što uspešnije. Kao žene u biznisu savršeno razumemo sve probleme sa kojima se susrećemo.

Deca Vesne Gojković, Darja, student ekonomije i Mateja, student kompjuterske multimedije Comtrade, najlepši su deo njene priče, oni je ispunjavaju, daju snagu i uvek novu inspiraciju.

N. R.