VIKEND U „SRPSKOM PABU“…

DJ KING CALYPSO je prisutan na sceni više od dve decenije i pripada najstarijoj generaciji domaćih reggae & dancehall DJ-eva, a dugi niz godina je i jedan od najaktivnijih. Na žurkama želi pre svega da zabavi ljude i natera ih na ples i važi za dancefloor friendly selectora, pa mu je provod prisutnih važniji od ličnog DJ ega i uvek uspostavlja odličnu konekciju sa publikom. Nastupao je na puno većih i manjih festivala u Srbiji i regionu. Redovan je na programu Exit-ovog reggae stejdža, kao i na Overjam-u u Sloveniji, Sea Star-u, Sea Dance-u… Takođe, iza sebe ima bezbroj žurki u mnogim beogradskim klubovima, a često nastupa i u Srpskom pabu u Čačku.

„Osmi Dan“ je alternativni cover band iz Novog Sada. Na njihovim svirkama možete čuti metal, rock… Oni za sebe kažu: Volimo Rock, Metal, Drum’n Bass, Rave, Punk, Dance, Pop… Sviramo: Rammstein, Linkin Park, Sistem of a down, Korn, Muse, Depesh Mode, Limp Bizkit, RHCP, RATM, Metallica, The Prodigy, Billy Idol, U2, Ramones, Pendulum, Chemical Brothers, Bob Sincar, David Guetta, Faith No More i mnogo, mnogo drugih… Osmi Dan svira po celom regionu, Bugarskoj, Madjarskoj i Norveškoj. Sledeće godine slave 20 godina rada!