ЗА ДРУГИ КРУГ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈА БЛИЗУ ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА

На недавно одржаној седници Градског већа већници су разматрали три тачке дневног реда. Прва тачка односила се на разматрање и усвајање извештаја о извршењу буџета Града Чачка за период од 1. јануара до 30. септембра, текуће године. Друга тачка била је доношење решења о преносу инвеститорских права ЈП „Путеви Србије“ Београд и трећа је расписивање јавног позива за учешће у раду комисије за оцену пројеката поднетих на конкурсу за суфинансирање пројеката за оставривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2025. години.
– Град је у временском периоду од 1. јануара, до 30. септембра текуће године располагао буџетом од 6,7 милијарди динара. Од тога смо, до 30. септембра, имали у плану да приходујемо 4.7 милијарди, извршење је 74 одсто, а реализација 69 одсто. Буџетски суфицит је 126 милиона динара, а кредитно задужење око три милиона евра – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника.
Како је рекао заменик градоначелника, локална самоуправа је од ЈП „Путеви Србије“ добила 176 милиона динара за асфалтирање путева на територији града Чачка, како на градском, тако и на сеоском подручју. Да би се то реализовало Град Чачак је инвеститорска права пребацио на ЈП „Путеви Србије“ због тога што су они комплетни инвеститори ових радова.
На седници је расписан и конкурс за преостала новчана средства за јавно информисање која нису утрошена у првом кругу.
– Буџетом Града Чачака опредељено је 20 милиона динара за суфинансирање пројеката у области јавног информисања. У првом кругу подељено је око 14 милиона, а остало је близу шест милиона динара. Градско веће расписало је јавни позив за састав нове комисије која треба да оцени пројекте који су предати да би се утрошила сва средства која је локална самоуправа предвидела за те намене за ову годину. Конкурс за пријаву чланова комисије у јединствени информациони систем траје од 3. до 18. новембра – казао је Мирослав Петковић, помоћник градоначелника.
В. Ј.