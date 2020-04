ZABRANA KRETANJA OD SUBOTE U 13 DO PONEDELJKA U 5 ČASOVA

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je doneta odluka da se od večeras zabrani okupljanje više od dve osobe, a od subote u 13 sati uvodi se zabrana kretanja do ponedeljka u 5 časova ujutru.

Predsednik Srbije je objasnio da su vikendi uvek pravili najveće probleme, zbog čega je doneta ova mera, ukazavši na to da se ostavlja dovoljno vremena građanima da kupe sve što im treba za vikend, a da onda sede u kućama.

To jedino, kako je napomenuo, neće važeti za penzionere, koji će i dalje imati mogućnost da nedeljom od 4 do 7 časova ujutro obavljaju kupovinu.

To vreme ne pomeramo jer želimo da ih destimulišemo da izlaze, poručio je Vučić i istakao da bi voleo da ih vidi u manjem broju nego prošle nedelje u prodavnicama, jer je za njih rizik najveći.

On je naglasio da treća mera nije restriktivna, odnosno da je omogućeno vlasnicima da u rasponu od 200 metara od svog mesta stanovanja prošetaju kućne ljubimce od 23 časa do jedan čas posle ponoći, pri čemu će to važiti od subote uveče.

Razumemo potrebe i kućnih ljubimaca i onih koji vode o njima računa, ali želimo i da izbegnemo širenje zaraze, podvukao je Vučić.

Vlada Republike Srbije