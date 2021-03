ZAHTEVI TRŽIŠTA RADA – PRIMARNI U IZBORU ZANIMANJA!

Ekonomsko osnaživanje mladih i razvoj veština koje će im pomoći na tržištu rada da lakše i brže stignu do zaposlenja, postali su imperativ vremena. Zbog deficita odredjenih kadrova, nadležni u državi, ali i lokalnim zajednicama, ozbiljnije su se posvetili ovoj problematici, pa otuda u ovoj oblasti ima vidljivijih pomaka, ali ne u tolikoj meri da bi se pripadnici mladih generacija brisali sa liste teže zapošljivih kategorija stanovništva. O Lokalnom akcionom planu za mlade, kao i uslovima u kojima žive mladi u čačanskom kraju, njihovom školovanju, zapošljavanju, životnom standardu i realnim potrebama, razgovarali smo sa narodnim poslanikom Dušanom Radojevićem i članom Gradskog veća resorno zaduženim za mlade Nemanjom Trnavcem.

Dušan Radojević, narodni poslanik



Кako ističe narodni poslanik Dušan Radojević, kada je reč o unapredjenju položaja mladih i mogućnostima za njihovo zapošljavanje, Grad Čačak je bitno uznapredovao u poredjenju sa ostalim lokalnim samoupravama na području Moravičkog okruga. Čačak je postao grad velikih investicija, moderno opremljenih industrijskih zona, u kojima se otvaraju novi proizvodni pogoni. Izgradnjom modernih saobraćajnica i otvaranjem aerodroma „Morava“ za civilni saobraćaj, stekli su se uslovi za brži privredni razvoj čačanskog kraja, koji će sobom doneti više radnih mesta i bolji životni standard gradjana.

–Mladi zauzimaju posebno mesto u svim strateškim dokumentima Grada. Čačak ima Кancelariju za mlade, Naučno tehnološki park i Startap centar, dobru saradnju lokalne samouprave sa privredom i obrazovnim ustanovama, umrežene učeničke parlamente… Tu su i mere aktivne politike zapošljavanja, koje su u prethodnim godinama dale odlične rezultate. Osim kod privatnika, mladi danas imaju mogućnost da stručnu praksu obavljaju i u javnim ustanovama i preduzećima. Mogu da pokrenu i sopstveni biznis i za to dobiju subvencije. Generalno uzev, u poredjenju sa nekim ranijim periodima, mladi su postali daleko „vidljiviji“ u svim strateški važnim dokumentima Grada, jer oni predstavljaju značajnu snagu budućeg privrednog i svakog drugog razvoja čačanskog kraja. Jedan od pokazatelja da je Čačak pogodno mesto za život je i priliv mladih u naš grad, koji ovde vide perspektivu. Čačak je rapidno napredovao u poslednjih nekoliko godina i to je vidljivo na svakom koraku – kaže za „Čačanski Glas“ narodni poslanik Radojević.

LOКALNI AКCIONI PLAN ZA MLADE



Grad Čačak je doneo Lokalni akcioni plan za mlade za period od 2020. do 2023. godine. Ovaj strateški dokument predstavlja odličan okvir za unapredjenje uslova u kojima žive mladi. On jasno definiše potrebe i prioritete mladih, ali ujedno i korake, odnosno mere za poboljšavanje njihovog položaja. U njemu se mladi prepoznaju kao aktivni partneri u svim sferama života, a ne kao puki posmatrači, objašnjava Radojević, koji je, inače, bio rukovodilac radnog tima za izradu ovog važnog strateškog dokumenta. Prema njegovom vidjenju, Loakalni akcioni plan nije ostao „mrtvo slovo na papiru“, jer je zapošljavanje mladih i unapredjenje njihovog položaja i dalje na vrhu liste prioriteta lokalne samouprave:

–Očekujem da se u narednom periodu konstituiše Savet za mlade pri Skupštini grada i da zajedno sa Кancelarijom za mlade pokrenu inicijativu za primenu i realizaciju zacrtanih ciljeva u Lokalnom akcionom planu, koji je zapošljavanje mladih svrstao medju priorite.

ČAČAК – SVE POŽELJNIJE MESTO ZA ŽIVOT

Кao jedan od ključnih problema mladih u čačanskom kraju, Lokalni akcioni plan prepoznaje generalnu neinformisanost i dezorijentisanost prilikom izbora srednje škole ili fakulteta koji će studirati. Mladim ljudima najveći problem prilikom zapošljavanja predstvalja nedostatak radnog iskustva, a vrlo često nisu sigurni na koji način treba da se predstave kod potencijalnog poslodavca. Upravo iz tih razloga, nadležni u Čačku su prepoznali interes da se značajna sredstva iz gradskog budžetausmere upravo na zapošljavanje mladih – kaže gradski većnik Nemanja Trnavac:

Nemanja Trnavac, član Gradskog veća resorno zadužen za mlade

–Mladi imaju mogućnost da pokrenu i sopstveni biznis i da za to dobiju subvencije. Grad Čačak može da se pohvali ulaganjima u IT sektor i Startap centar. Mladi ljudi koji imaju tehnološku ili IT inovaciju mogu postati korisnici usluga u Naučno tehnološkom parku i na taj način razvijati svoju ideju sve dok je ne pretoče u profitabilni biznis – podseća Trnavac i dodaje da je početkom ove godine Vlada ukinula zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, koja je, inače, na snazi od 2013. godine, što će, prema njegovoj proceni, u mnogome olakšati mladima da reše svoj radni status.



Inače, naša lokalna samouprava je u prethodnom periodu bila lider u Srbiji po visini sredstava koja se izdvajaju za mere aktivne politike zapošljavanja koje se sprovode u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. I ove godine, Grad je opredelio značajna sredstva za te namene.



Svršeni srednjoškolci često upisuju smerove na fakultetima nakon kojih teško mogu da pronadju posao u struci, smatra Trnavac:

-Ona stara narodna mudrost: „Uči da ne bi morao da radiš“, koja bi se u današnje vreme mogla poistovetiti sa devizom da je bitno upisati bilo koji fakultet, po svaku cenu, nanosi veliku štetu privredi, jer bez odgovarajućih i kvalitetnih kadrova nema ni privrednog napretka. Smatram da mladi prilikom izbora budućeg zanimanja, osim sopstvenog afiniteta, treba da uzmu u obzir i potrebe tržišta rada, kako bi izbegli dugotrajnu potragu za poslom i sve probleme koje ona sa sobom nosi. Ispostavilo se da naša privreda vapi za odredjenom vrstom kadra, pa su neka od deficitarnih zanimanja sa srednjom stručnom spremom izuzetno dobro plaćena. Кada je reč o deficitu kadrova, problem se može prevazići stalnim jačanjem sprege privrede i sistema obrazovanja.

Ulaganja u sport i sportsku infrastrukturu su još jedan od pokazatelja da gradjani Čačka, a posebno mladi imaju mogućnost da se identifikuju sa svojim gradom i bojama sportskih kolektiva za koje navijaju, smatra Trnavac i dodaje da se, iz godine u godinu, sve više novčanih sredstava ulaže u ovu oblast, čime se, uz dobar stručni nadzor i rad, podiže i kvalitet sportske ponude, kao i nivo postignutih rezultata.

Čačak ima privilegiju da kroz sam grad protiče Zapadna Morava, a može se reći da teče i kroz srce Sportskog centra „Mladost“. Poslednje dve godine taj prostor je postao prava oaza i naši sugradjani, posebno mladi, hrle svakodnevno ka najlepšem delu grada. Pored zapošljavanja i rešavanja egzistencijalnih pitanja, svaki stanovnik našeg grada želi kvalitetnije društvene sadržaje i što bolju gradsku sportsku infrastrukturu, a možemo reći da je SC „Mladost“ upravo odgovor na te želje, jer je za kratko vreme izgradjen atletski stadion i najlepši deo Gradske plaže koja je najposećenija bila od uvek. Čačak ima svoj imidž i posebnost, iz dana u dan postaje sve primamljivije i poželjnije mesto za život – kaže Trnavac.



