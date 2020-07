ZAPOČETA SANACIJA KROVA NA DOMU KULTURE U MRŠINCIMA

Početkom ove nedelje započeta je sanacija krova Doma kulture u Mršincima. Ovaj objekat je podignut pedesetih godina prošlog veka zajedničkim radom i sredstvima meštana Slatine i Mršinaca, kao i okolnih sela. Zub vremena je učinio svoje, pa je ovom objektu, zbog prokišnjavanja, bila neophodna hitna sanacija krovne konstrukcije. Radovi su povereni čačanskoj firmi „Stolar“.

– Dom kulture i danas koriste dve mesne zajednice – Slatina i Mršinci. Ovaj objekat je svojevremeno bio centar privredne i kulturne delatnosti svih sela koja gravitiraju Slatini. Sala Doma je imala mogućnost da primi do 800 osoba, pa čak je korišćena i kao kino-sala, ali sada je to samo prošlost, jer je u nekom prethodnom periodu kultura u selu gurnuta na same margine života – ističe Jovica Vučićević, predsednik Saveta MZ Mršinci.

Vučićević podseća da je deo Doma i u ranijem periodu korišćen za privredne delatnosti, a takva praksa se neguje i danas, ali samo u delu raspoloživog prostora objekta.

– Smatram da bi deo neiskorišćenog prostora trebalo da se privede nameni i iskoristi za privredne delatnosti, eventualno otvaranje nekog pogona, gde bi se stvarala nova vrednost. Zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave, na delu objekta su već ugrađeni novi prozori, a nakon sanacije krova sledi njegovo opšivanje i postavljanje oluka. Ovo su elementarni koraci u zaustavljanju daljeg propadanja objekta, a nakon ovih radova trebalo bi da se uradi kompletna adaptacija prostora prema projektu koji je urađen prošle godine. Ovo zdanje zaslužuje da mu se vrati stari sjaj i da meštani Mršinaca i Slatine, kao i ostalih okolnih sela, ponovo uživaju u blagodetima koje ovaj prostor može da im pruži – kaže Vučićević.

V. S.