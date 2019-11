ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA NEKIH SAOBRAĆAJNICA U LJUBIĆU

Gradsko rukovodstvo na čelu sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem posetilo je danas nekoliko saobraćajnica u Ljubiću, čija je rekonstrukcija završena. Neki od najvažnijih putnih pravaca su deo Savkovića kose ka Macanskom groblju i deo koji se spaja sa Starčevića putem. Urađen je i lokalni put ka Šebečkom groblju, a sve je koštalo 27,5 miliona dinara, koje je investitrala Vlada Republike Srbije.

U ovom delu grada urađen je i reciklažni plato, a prema rečima gradonačelnika, plan je da sledeće godine počne izgradnja kapele na Macanskom groblju.



-Na zahtev građana, uredićemo još neke saobraćajnice. To je, pre svih, deo Ulice 1300 kaplara i spajanje sa Starčevića putem, kao i rekonstrukcija tog puta, od Dacove kafane do razdvajanja kod Radamilovića kuće. Za to već radimo projekat – rekao je Todorović.

I. M.