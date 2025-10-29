ЗИМСКА СЛУЖБА ПОЧИЊЕ СА РАДОМ 1. НОВЕМБРА

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да од 01.11.2025. почиње са радом Зимска служба, према Плану зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији 2025/2026.г.
Планом зимског одржавања путне мреже предвиђени су посебни радови, активности и мере неопходни за обезбеђење проходности путева и безбедности саобраћаја у зимским условима.
План зимског одржавања државних путева I и II реда се спроводи од 01.11.2025.г. до 31.03.2026.г. и обавезујући је оквир за формирање планова свих предузећа која се баве одржавањем путева.
На одржавању комплетне мреже државних путева Републике Србије ангажована су 22 предузећа за путеве и два предузећа која пружају услужну делатност („Србијапут“-Београд и „Војводинапут“- Нови Сад).
Основни приоритет ЈП „Путеви Србије“ у зимском периоду је одржавање државних путева I и II реда које се обавља из путних база и пунктова, којих укупно има 175.
Присуство механизације у путним базама на аутопутeвима је непрекидно 24 часа.
Према Плану зимске службе за 2025/2026.г. расположиво је:
- 815 путарских возила и камиона
- 338 машина
- 2.329 радника у једној смени, од тога:
- 998 радника – путара
- 178 техничара
- 338 машиниста
- 815 возача.
Ангажованост механизације може бити и већа у случајевима појаве елементарних непогода и сходно степену њихове јачине.
Обезбеђено је укупно са резервама 75.000 тона соли и око 1.000 тона хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа и довољне количине камене ризле/агрегата oко 100.000 тона.
ЈП „Путеви Србије“