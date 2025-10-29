Društvo

СУНЧАНО И ТОПЛО, ТЕМПЕРАТУРА ДО 22 СТЕПЕНА

Z. Ј. Komentara (0)

Након хладног јутра са слабим приземним мразем, током дана претежно сунчано и осетно топлије време. Највиша температура од 17 до 22 степена.

Током дана претежно сунчано и осетно топлије време. Дуваће слаб и умерен ветар јужних праваца.

Идућих седам дана у Србији позно Михољско лето, јер се очекује топло време за овај период године, уз пораст и јутарње и дневне температуре које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена.

Биометеоролошка прогноза за Србију

Услед очекиваних биометеоролошких прилика опрез се саветује особама са високим крвним притиском, кардиоваскуларним болесницима и астматичарима. Могући су главобоља и променљиво расположење.

Свим учесницима у саобраћају се препоручује пажња.

РТС

Slične Vesti
Društvo

ODRŽAN DRUGI SABOR KAČAMAKA – UKUS STARINA DOVEO MNOGE U JEŽEVICU

I. М.

U Ježevici je juče održan drugi Sabor kačamaka. Ove godine, iako je tokom čitavog dana bilo opasnosti od kiše (koja ipak nije pokvarila dan), okupilo se mnogo više meštana i njihovih gostiju, nego prošle godine. Miris kačamaka i drugih „prostih“, ali veoma ukusnih jela od kukuruznog brašna, podsetio je mnoge na neka stara vremena, kad […]
Aktuelno Društvo

КРВ СЕ ВИШЕ НЕ ДАЈЕ У СЛУЖБИ ТРАНСФУЗИЈЕ, ВЕЋ УТОРКОМ У ДОМУ КУЛТУРЕ (ВИДЕО)

I. М.

Имплементацијом  новог Закона о трансфузијској медицини који је усклађен са законодавством Европске уније, и прошле године усвојен у Србији, укинутио је давање крви у трансфузиолошким службама болница. У Чачку, од 22. Маја крв се може дати сваког уторка од 11 до 17 часова у Дому културе, а акције организује Институт за трансфузију крви Србије и […]

КИША (Фото: Вероника Вукићевић)
Društvo

Најсвежији дан ове седмице, од петка топлије

G. D.

Најсвежији дан ове седмице, од петка топлије ИЗВОР: РТС Данас ће бити најсвежије ове седмице. Већ ујутру наоблачење и киша прво на северу и западу, а затим и у осталим пределима. На истоку углавном суво. Јутарња температура од 12, највиша дневна до 20 степени. У Београду прохладно уз кишу повремено. Највиша темература 17 степени. У петак променљиво […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.