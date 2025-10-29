СУНЧАНО И ТОПЛО, ТЕМПЕРАТУРА ДО 22 СТЕПЕНА

Након хладног јутра са слабим приземним мразем, током дана претежно сунчано и осетно топлије време. Највиша температура од 17 до 22 степена.
Током дана претежно сунчано и осетно топлије време. Дуваће слаб и умерен ветар јужних праваца.
Идућих седам дана у Србији позно Михољско лето, јер се очекује топло време за овај период године, уз пораст и јутарње и дневне температуре које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена.
Биометеоролошка прогноза за Србију
Услед очекиваних биометеоролошких прилика опрез се саветује особама са високим крвним притиском, кардиоваскуларним болесницима и астматичарима. Могући су главобоља и променљиво расположење.
Свим учесницима у саобраћају се препоручује пажња.
