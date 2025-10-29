СУНЧАНО И ТОПЛО, ТЕМПЕРАТУРА ДО 22 СТЕПЕНА

U Ježevici je juče održan drugi Sabor kačamaka. Ove godine, iako je tokom čitavog dana bilo opasnosti od kiše (koja ipak nije pokvarila dan), okupilo se mnogo više meštana i njihovih gostiju, nego prošle godine. Miris kačamaka i drugih „prostih“, ali veoma ukusnih jela od kukuruznog brašna, podsetio je mnoge na neka stara vremena, kad […]

