ЖИВЕТИ „СМАК“!

ИЗЛОЖБА „СМАК 50“ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У СУСРЕТ СПЕКТАКУЛАРНОМ КОНЦЕРТУ ВЕЧЕРАС

– То што је у музици радио „СМАК“ најбоље је описао наш Точак речима: „Ми нисмо свирали да бисмо се допали свима већ посебним људима са истанчаним укусом који слушају добру музику и који осећају срцем“…

Те речи ће сигурно бити потврђене и вечерас на Градском тргу у Чачку, током спектакуларног концерта који је приликом отварања изложбе „СМАК 50“, 1. септембра, у Градској библиотеци најавио Мирослав Петковић, помоћник градоначелника за друштвене делатности. Чачак је свакако био незаобилазна тачка турнеје групе „СМАК“ поводом 50 година њиховог постојања. Спектакла, који очекује не само Чачане овог 9. септембра, пошто се очекује долазак неколико хиљада грађана са стране. За љубитеље рок музике из града на Морави посебно је важна фигура оснивача овог култног рок састава, рођеног Чачанина Радомира Михаиловића Точка, ученика чувеног виртуоза гитаре Јарака. На бини димензија 30 са 20 метара, која је већ постављена на Градском тргу, биће угашено осветљење, а са најсавременијим озвучењем и осветљењем које постоји у Европи у овом тренутку, појавиће се они који су били и јесу… „СМАК“!

Озбиљним познаваоцима домаће рок сцене имена Радомир Михаиловић Точак, Слободан Стојановић Кепа, Зоран Милановић, Борис Аранђеловић, Лаза Ристовски, Мики Петковски, Лола Андријић, Дејвид Мос и друга, значе само једну и велику реч – „СМАК“. У сусрет турнеји и чачанском концерту најављеном за 9. септембар, у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ отворена је ретроспективна изложба „СМАК 50“ посвећена овој култној домаћој рок групи. Ауторка изложбе је Ксенија Ђерковић, председник Удружења „Смаковци“ из Крагујевца, иначе, кћерка бубњара Слободана Стојановића Кепе, која потписује и петнаестоминутни филм о борваку једног од најзначајнијих рок бендова са ових простора у Америци.

ДОБРА МУЗИКА НЕМА РОК ТРАЈАЊА…

Библиотекар Ана Станојевић, водитељка програма је поред осталог рекла да се прва постава „Смака“ везује за 1971. годину, али да још увек нису одгонетнуте висине које су они досегли својим музичким умећем.

– Да енергија рокенола заувек живи, најубедљивије показују управо ветерани попут „Смака“ сваким повратком или сусретом са публиком…. За све који слушају баш такву музику и гаје баш таква осећања, (о којима говори Точак) Град Чачак организује концерт „Смака“, а Чачани су добили прилику да после три деценије чују звук инструмената чијом се дугом традицијом тако често и с много разлога поносе.

Верујемо да ће многи осетити носталгију и подсетити се времена када су у свом крају слушали Радомира Михаиловића Точка и његове незаборавне бравуре на гитари, уверити се да живот у рокенролу и са рокенролом подразумева вечиту младост душе,… а да ће се млађе, нове генерације уверити да добра музика, као и уметност, немају рок трајања… – закључила је Ана Станојевић.

КЕПИНА КЋЕРКА КСЕНИЈА

Идеју за поставку изложбе „СМАК 50“, настајалу око седам месеци, која чува од заборава и представља велики допринос у неговању успомене на људе који су рок музику живели, познавали и осећали, припрему материјала и како то изгледа живети „Смак“ говорила је Ксенија Ђерковић, кћерка бубњара Слободана Стојановића Кепе.

– Хвала Граду Чачку што је ову изложбу препознао као пратећи програм турнеје групе „СМАК“ поводом 50 година њиховог постојања. Ја своје говоре никада не припремам зато што сам научена да говорим из срца. Не желим да причам о историјату групе „СМАК“, многи су о њима писали и говорили и много тога се зна. Могу да вам причам како је живети „СМАК“. Какав је „СМАК“ са две, седам, 15, 25, 35 и сада 39 година. Како је то када вам по цео дан у кући вежбају у, такозваном, подруму, иако је то у ствари студио мог оца, али га ми зовемо подрум, где по цео дан вежбају, припремају се за своје концерте, наступе, снимања, месецима и данима.

Могу да причам о њиховим шалама, догодовштинама, проблемима, о мојим неспавањима кад од раног јутра почну да вежбају, и онда се ја нервирам као мала, а дођем касно из града… Могу да вам причам о Борису који је јединствена личност и као човек, и као карактер, и као воклани солиста. Његов глас је препознатљив и не постоји ниједан певач у Југославији који пева као он. Могу да вам причам о свом оцу који је најбољи отац на свету, али је врло једноставан, иако је генијалан у свом инструменту, али никада не би сам о себи причао, препуштао је то другима… Кад сам била мала, увек бих стајала на бини иза њега и једном приликом нас је усликала једна пријатељица и поклонила му ту слику и написала је – Кепо, ти немој да бринеш за своју старост, ти имаш свог анђела чувара! И заиста је тако, живот је тако и направио да будем цео живот уз њега, и да водим рачуна о њему, тако да сам и Богу захвална на томе – рекла је у свом емотивном обраћању, поред осталог, Ксенија Ђерковић и изразила срећу због свега што се догађа наговестивши да има још много планова за групу „СМАК“.

Изложбу чини архивска грађа: плакати, новински чланци, концертне карте, међу њима и раритетна карта од концерта чувеног светског бенда Deep Purple, коме је „СМАК“ свирао као предгрупа 16. марта 1975. у Палати спортова „Пионир“ у Београду… Ту је и Точкова прва гитара, оригиналне бубњарске палице, чувене даире, Кепина кожна јакна коју је носила и његова Ксенија, опрема…

ПЕТКОВИЋ: ПАМТИЋЕМО ДО КРАЈА ЖИВОТА…

Мирослав Петковић, помоћник градоначелника за друштвене делатности у врло емотивној и носталгичној беседи говорио је о времену одрастања у коме је Џими Хендрикс био „Бог“, гитара недостижна дисциплина, Точак постајао легенда… И захвалио Градској библиотеци и њеном директору и његовим сарадницима што су галеријски простор овом изложбом учинили савршеним… Након пројекције филма, захвалио је ауторки Ксенији Ђерковић и, поред осталог, рекао:

– Свему овоме могу да додам да сам те 1971. године, кад је „СМАК“ почео да свира, тек проходао, да сам неке 1977/8. године почео да читам „Џубокс“ и онда видео да је „Смак“ био предгрупа Deep Purple, да је Борис на аудицији певао, ако се не варам „Child in time“, видели смо ту и Лазу, ја нисам знао у том тренутку ни шта је сателит ни шта је Биска, али одрастали смо некако уз ту музику. Већ ко клинци са 15, 16 година смо почињали да свирамо гитару управо због Точка, за нас је у то време Хендрикс био „Бог“, знали смо да Точак свира „Фендер“, ја никад нећу заборавити нашу робну кућу која је имала тада гитаре. Одеш ујутру, па одеш поподне, па одеш увече, па се питаш – да ли ћу ја икад засвирати на оваквом инструменту и ово је управо сјајан увод у концерт који Град Чачак припрема 9. септембра, а то ће бити нешто што ћемо свакако памтити до краја живота…

Као свој допринос гостујућој изложби библиотекари Исидора Ђоловић и Мирко Дрманац су из фонда Градске библиотеке издвојили и изложили музички и рокенрол оријентисану литературу. Ова изложба обједињена у наслову „Рокенрол: Свирати, дисати и описати“ постављена је у великој сали Градске библиотеке. Чине је енциклопедијска издања, разне студије, биографије и мемоари значаних музичких уметника, ауторки списи, инструменти и други расположиви материјали везани за тему рокенрола.

„Чачански глас“ је током деведесетих обајвио интервјуе са Радомиром Михаиловићем Точком, а забележена су и његова гостовања у родном граду поводом обележавања годишњице рокенрола у Чачку и издавање монографије кантаутора Зорана Бранковића тим поводом. Изложба „СМАК 50“ доступна је публици до 12. септембра.

Зорица Лешовић Станојевић

БИЛИ СУ „СМАКОВЦИ“

Током 50 година постојања у саставу „СМАК-а“, смењивали су се неки чланови. Од првог наступа 1971. до 1992. године чланов су били: Радомир Михаиловић Точак (гитариста), Борис Аранђеловић (вокални солиста), Слободан Стојановић Кепа (бубњар), Зоран Милановић (басиста), Лаза Ристовски (клавијатуриста), Мики Петковски (клавијатуриста), Лола Андријић (басиста, чест гостујући члан), Дејвид Мос (бубњар, чест гостујући члан). Због повлачења појединих чланова од 1994. поставу „Смака“ чине: Дејан Стојановић Кепа (бубњар), Милан Милосављевић Микица (гитариста), Дејан Најдановић Најда (вокални солиста), Влада Самарџић (басиста), Слободан Марковић Сале (басиста) и Милош Петровић (басиста).

Осамдесетих година Точак, Лола и Мос свирају као „Р. М. Точак бенд“ или „Р. М. Точак Трио“. На концертима 1992, 1993. и 2012. као усни хамоникаш гостује Пера Џо.

ПРОДУКЦИЈА…ХИТ ДО ХИТА!

Они који су слушали и одрастали уз „СМАК“ памте чачанске концерте уз сингл и макси сингл плоче и хитове: „Живим ја/ Биска 16“ 1974; „Улазак у харем/ Сто птица“ 1975; „Људи није фер/ El dumo“ 1976; „Сателит/ Шумадијски блуз/ Човече ти си млад/ Сликар са Пикадилија“ 1976; „Црна дама / Плава песма“ 1977; „АЛО/ Даире“ 1977; „Невидљиве теразије/ Хитопадеза“1978; „На Балкану/ Горе Доле“ 1979; „Рок циркус/ Хирошима“ 1980;

И албуме: „Смак“ 1975, „Црна дама“ 1977, „Странице нашег времена“ 1978, „Рок циркус“ 1980, „Зашто не волим снег“ 1981, „Смак 86“ 1986, „Биоскоп Фокс“ 1995, „Egregor“ 1999.

Од 1977. до 2000. објављено је више компилација, ретроспектива и издања The Best of Smak…