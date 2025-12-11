ЗЛАТНА МЕДАЉА ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Техничка школа из Ивањице освојила је златну медаљу на 56. Међународном сајму туризма, који је одржан од 27. до 29. новембра у Новом Саду, за изузетан допринос образовању ученика у области угоститељства, туризма и трговине.
Директорка Мирјана Ненадић каже да је овим признањем потврђен квалитет рада наставника и ученика иако немају услове као друге школе из ове области.
-Ово је заиста велики успех. Награду нисмо очекивали јер немамо услове као друге школе угоститељско – туристичке струке. Али, очигледно да су препознати наши изузетни напори да, тако рећи, ни из чега створимо нешто. Настојимо да ученицима на смеровима конобар, кувар и туристички техничар, уз велику подршку локалне самоуправе, угоститељско – туристичких објеката у нашем граду и у сарадњи са родитељима, пре свега, обезбедимо редовну практичну наставу. Већ другу годину сарађујемо и са Војном установом „Тара“ па наши ученици спроводе блок и практичну наставу у њиховим објектима уз мотивацију од 6.000 динара. То је сарадња на обострано задовољство и корист, каже Ненадић.
Ј. С.