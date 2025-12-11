ПОЧЕЛО АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА У ЛУЊЕВИЦИ, ВРЕДНОСТ РАДОВА ДВА МИЛИОНА ДИНАРА

Званично је започето асфалтирање два путна правца на подручју Месне заједнице Луњевица, чиме се наставља програм унапређења локалне путне инфраструктуре у општини Горњи Милановац. Први крак обухвата асфалтирање локалног пута Међурача, док се други крак односи на рехабилитацију некатегорисаног пута Петковићи – Драшовићи. Извођач радова на обе деонице је „АР ГРАДЊА“ д.о.о. Београд.
Локацију је посетио и председник општине Дејан Ковачевић, како би се уверио у динамику извођења радова:
– Користимо лепо време да завршимо све оно што смо планирали у текућој години. Радили смо крак ка Петковићима у септембру, а сада смо наставили радове. Још два крака ћемо урадити у Луњевици. Укупна вредност радова које сада изводимо у Луњевици је преко два милиона динара. У току су радови на рехабилитацији саобраћајнице у улици Господара Јеврема. Наравно, остаје нам још Железничку улицу да урадимо, заједно са тротоарима, као и улазак у Горњи Милановац, односно, Љубићку улицу – од скретања са магистрале, па до кружног тока код споменика Милојку Вељовићу, комплетна рехабилитација. Тиме ћемо завршити ову годину. У наредној години настављамо пројекте за које смо завршили јавне набавке. Улица Рајка Миловановића је најзахтевнија и најскупља улица за рад, близу 200 милиона динара. Радимо комплетну инфраструктуру испод улице: и кишну и фекалну канализацију, тротоаре и сам коловоз. Веома је захтевно, па ћемо морати да сачекамо лепше време због великог насеља и броја људи који пролазе дневно. Али, свакако, јавне набавке су завршене, тако да нам је пола посла урађено. За следећу годину имамо амбициозан план. Горњи Милановац ће већ крајем ове, али посебно током следеће године, бити много лепше уређен него што је сада – истакао је Ковачевић.
Изражавајући захвалност, мештани су нагласили вишеструки и кључни значај асфалтираних путних праваца, како за олакшавање живота локалног становништва тако и за туристе који га користе приликом доласка до смештајних капацитета лоцираних у овом селу.
Кабинет председника општине