ЗА ДУШАНА ОРЕСТИЈЕВИЋА ДВОСТРУКО ПРИЗНАЊЕ АТЛЕТСКОГ САВЕЗА

Тренер Атлетског клуба „Јавор“, Душан Орестијевић, добио је двоструко признање Атлетског савеза Србије за државне рекорде Саре Ђокић у дресу репрезентације у овој години.

Орестијевић је награђен на „Данима атлетике српског Атлетског савеза“, одржаним у Кули прошлог викенда као један од најбољих атлетских тренера у овој години. Признања је добио за рекорде Србије у штафетама у конкуренцији млађих јуниорки које је истрчала атлетичарка „Јавора“ Сара Ђокић у дресу репрезентације.

Душан Орестијевић (фото: АК Јавор)

-Признања која сам добио од српског Атлетског савеза за мене су врло значајна.То је потврда мог успешног рада са тренутно најбољом атлетичарком Србије у млађе јуниорском узрасту (2009-2010) у спринту, репрезентативком Србије Саром Ђокић. Поносан сам на све резултате које смо Сара и ја постигли у протеклом периоду радећи у доста лошим условима када је атлетска инфраструктура у Ивањици у питању. Идемо даље још јаче и одлучније према новим великим изазовима: Европском првенству за млађе јуниоре у Ријетију (Италија) и Олимпијским играма за младе спортисте у Дакару (Сенегал), то су најважнија такмичења која очекују Сару у 2026. години. Са нама на овом успешном путу су: Општина Ивањица, „Путеви Ивањица“, Атлетски савез и други добри људи који нас подржавају. Сара Ђокић је бисер српске атлетике, понос Ивањице и потенцијал за велике резултате у времену које долази – изјавио је тренер Атлетског клуба „Јавор“ Душан Орестијевић.

