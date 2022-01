U ponedeljak predstavljanje monografije Božidara Plazinića

BOŽIDAR PLAZINIĆ, Na tragu svetlosti I On the Trail of Light



Umetnička galerija ,,Nadežda Petrović” u ponedeljak, 21. januara, u 18 časova organizuje predstavljanje monografije Božidara Plazinića.



Učestvuju: Mirjana Racković, muzejski savetnik Umetničke galerije ,,Nadežda Petrović” i urednik monografije, Aleksandra Lazar, autorka teksta, Danijela Purešević, urednik u Redakciji za kulturu i umetnost RTS-a i sam umetnik – Božidar Plazinić.

Predstavljanju monografije prethodiće stručno vođenje Aleksandre Lazar u terminu od 16 časova.

Obimna monografska publikacija, u tiražu od 500 primeraka i na 400 strana, sadrži uvodnu studiju istoričarke umetnosti Aleksandre Lazar, tekst o Plazinićevom umetničkom aktivizmu autora Daniela Mikića, kustosa Umetničke galerije “Nadežda Petrović”, reprodukcije dve stotine radova podeljenih u četiri tematske celine (Eseji, Prostor i vreme, Priče o krstu i vatri, Radovi na papiru). prikaz in situ retrospektive u tri galerijska prostora u Čačku i izvode iz ranije objavljenih tekstova i biobibliografske podatke.

Izdavač monografije je Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, urednik publikacije Mirjana Racković, muzejski savetnik, recenzenti prof.emeritus Čedomir Vasić i mr Slađana Petrović Varagić, za likovno oblikovanje bio je zadužen Milenko Savović, ULUPUDS, a za štampu DonatGraf

Monografija je realizovana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Grada Čačka.



…Pored pronicljive analize najznačajnijih Plazinićevih radova, monografska publikacija locira stvaralaštvo ovog autora u kontekst nekadašnje jugoslovenske, danas srpske i regionalne scene, od sredine sedamdesetih godina prošlog veka do današnjih dana, dajući delimično i neophodne komparativne prikaze događaja i kretanja na međunarodnoj umetničkoj sceni. Analiza njegovog rada artikulisana je vrlo uspešnim preplitanjem tematskih, idejnih i stilskih tendencija i preokupacija. Osobenost Božidara Plazinića da kroz sliku, crtež, frotaž, objekat, umetničku knjigu, skulpturu i ambijentalnu postavku inicira saradnju sa drugim umetnicima i različitim društvenim grupama, prepoznata je i uverljivo istaknuta kako u analizi njegovog autorskog opusa, tako i kroz prikaz njegove ličnosti. Rasvetljavanje svih stvaralačkih faza ovog autora i njegovih različitih uloga – umetnika, konzervatora, restauratora, pedagoga, inicijatora, organizatora, selektora, sportiste, maratonca, aktiviste, ekologa – u velikoj meri razjašnjava svojstvenost njegovog autorskog jezika, njegovih ishodišta i mogućih uzora.

Monografija o Božidaru Plaziniću … kompleksno koncipirana i pažljivo i profesionalno realizovana, sa svim pratećim elementima koji su u nju uvršteni, predstavlja sveobuhvatnu sliku „istrajne, humane prirode“ovog autora i njegovih postignuća, a istovremeno čini i reprezentativan doprinos domaćoj istoriografiji savremene vizuelne umetnosti.

(Iz recenzije Slađane Petrović Varagić)