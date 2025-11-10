Саопштење за јавност Вишег јавног тужилаштва у Чачку

Pravoslavni hrišćani obeležavaju Vaskrsenje Isusa Hrista, praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik jer suština hrišćanskog učenja označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih, kao pobedu vere i života nad smrću. Portal Čačanski Glas želi SREĆAN VASKRS SVIM ČITAOCIMA!

