Саопштење за јавност Вишег јавног тужилаштва у Чачку

У вези пријављеног догађаја од 05. 11. 2025. године, у 22,20 часова, у Чачку, у Булевару војводе Путника, у близни тератане „Атос“, када је дошло до инцидента у коме су учествовала два студента и двојица грађана, за које је исказано веће интересовање јавности на подручју Града Чачка, обавештавамо јавност да је утврђено да је до инцидента дошло јер је подносилац пријаве К. В. вршио неовлашћено фотографисање и снимање, које по закону представља кривично дело Неовлашћено фотографисање из члана 144. став 1. Кривичног законика, а да су пријављени Р. Д. и Р. Ж., лица која је том приликом фотографисао, истом нанели лаку телесну повреду, чиме су учинили кривично дело Лака телесна повреда из члана 122. став 1. Кривичног законика и да није дошло до тежег нарушавања јавног реда и мира, нити угрожавања спокојства грађана.

Како се за оба наведена крвична дела, гоњење предузима по приватној тужби, донета је одлука да нема места покретању кривичног поступка против било ког лица, нити даљем поступању од стране овог тужилаштва у вези предемтног кривичноправног догађаја.

Уколико то желе, учесници наведеног догађаја своја права могу остварити подношењем приватне тужбе надлежном Основном суду у Чачку.

