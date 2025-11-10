Slične Vesti
„Auto Čačak inženjering“ traži radnike
POSLODAVAC: „Auto Čačak inženjering“ DOOADRESA: Braće Stanić 45, ČačakTelefon: 032/376-223, 064/85-55-022 Lice za kontakt: Ljiljana Srnić Naziv posla: VODOINSTALATERBroj traženih izvršilaca: 1 (jedan) Obrazovanje: III stepen stručne spreme, vodoinstalaterRadno iskustvo: najmanje 36 meseci na navedenim poslovima Vrsta zaposlenja: na određeno vremeMesto rada: Čačak Trajanje konkursa: 05. 09. 2020.
УСЛУЖНО КОШЕЊЕ ТРИМЕРОМ
УСЛУЖНО КОШЕЊЕ ТРИМЕРОМ: -ДВОРИШТА -ВОЋЊАКА -ОКО ЗГРАДА, ГРОБЉА, ФИРМИ И ВИКЕНДИЦА ЧАЧАК, ОКОЛИНА, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ!!! САША ЂОРЂЕВИЋ 064/49-30-509