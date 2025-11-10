За пројекат „Сврачково“ Републичкој дирекцији за воде 600 милиона динара из буџетске резерве

Недавно је градско руководство у Чачку указало да се завршетак акумулације „Сврачково“ очекује 2027. године, а додатни корак ка том циљу начинило је Министарство финансија које је Републичкој дирекцији за воде за ове намене преусмерило средства из буџетске резерве. Рећ је о износу од 600 милиона динара, односно нешто више од пет милиона евра за пројекат бране са акумулацијом „Ариље“ профил „Сврачково“.
Како је недавно наведено, тренутно се изводе радови на самом телу бране, а паралелно са завршавају два тунела, две галерије које ће бити у самом телу бране.
Агенција за просторно планирање и урбанизам у августу je огласила рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Сврачково“. Непосредни предмет ППППН-а били су водни објекти изворишта водоснабдевања Рзав (планирана брана и акумулација) који су кључни објекти водопривредне инфраструктуре у оквиру Западноморавско-рзавског регионалног система за снабдевање становништва водом – подсистем Рзав са акумулацијом Сврачково, као и за заштиту од великих вода и ерозију приобаља, односно, оплемењавање малих вода, рибарство, одрживи туризам, енергетику..
Пре нешто више од годину дана био је спроведен и тендер за иновацију техничке документације за градњу бране „Сврачково“.
Пројекат изградње бране са акумулацијом „Ариље – профил Сврачково” јесте капиталан пројекат који ће обезбедити несметано снабдевање пијаћом водом за више од 500.000 грађана из пет локалних самоуправа које се напајају рзавском водом.
Извор: еКапија