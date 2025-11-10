Privreda

За пројекат „Сврачково“ Републичкој дирекцији за воде 600 милиона динара из буџетске резерве

Недавно је градско руководство у Чачку указало да се завршетак акумулације „Сврачково“ очекује 2027. године, а додатни корак ка том циљу начинило је Министарство финансија које је Републичкој дирекцији за воде за ове намене преусмерило средства из буџетске резерве. Рећ је о износу од 600 милиона динара, односно нешто више од пет милиона евра за пројекат бране са акумулацијом „Ариље“ профил „Сврачково“.

Фото: Кабинет градоначелника

Како је недавно наведено, тренутно се изводе радови на самом телу бране, а паралелно са завршавају два тунела, две галерије које ће бити у самом телу бране.

Агенција за просторно планирање и урбанизам у августу je огласила рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Сврачково“. Непосредни предмет ППППН-а били су водни објекти изворишта водоснабдевања Рзав (планирана брана и акумулација) који су кључни објекти водопривредне инфраструктуре у оквиру Западноморавско-рзавског регионалног система за снабдевање становништва водом – подсистем Рзав са акумулацијом Сврачково, као и за заштиту од великих вода и ерозију приобаља, односно, оплемењавање малих вода, рибарство, одрживи туризам, енергетику..

Пре нешто више од годину дана био је спроведен и тендер за иновацију техничке документације за градњу бране „Сврачково“.

Пројекат изградње бране са акумулацијом „Ариље – профил Сврачково” јесте капиталан пројекат који ће обезбедити несметано снабдевање пијаћом водом за више од 500.000 грађана из пет локалних самоуправа које се напајају рзавском водом.

Извор: еКапија

