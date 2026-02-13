Нико неће бити заштићен, биће испитано све у вези са смртним случајевима после операција у ОБ

Министар здравља Златибор Лончар рекао је да оно што се догодило у чачанској болници јесте опомена за све и преко тога не може да се пређе.
Лончар је истакао да ће инспекција испитати ко је одговоран за смрт девојчице и младића после операције у болници у Чачку, као и да ће одговорни бити кажњени.
У Општој болници у Чачку је Здравствена инспекција, обавља се спољашњи стручни надзор, упућени су лекари из два универзитетска клиничка центра, чекају се и резултати обдукције преминуле четворогодишње девојчице.
Министар здравља Златибор Лончар изразио је саучешће породицама преминулих после операција у болници у Чачку.
– Осећао сам се тужно. Сваки лекар специјализира да би некоме спасао живот, не да би неког изгубили. Не можете да се не осећате тужно – истакао је Вучић.
Министар је истакао да ће инспекција утврдити да ли је у случају младића који је ноћас преминуо, а који је имао здравствених проблема, требало приступити операцији.
– Ко буде одговоран биће кажњен. Само мало стрпљења да утврдимо и укрстимо све извештаје и ко је крив биће кажњен – каже Лончар.
У овом моменту не можемо да утврдимо да ли је било грешке
Према његовим речима, у овом моменту не можемо да утврдимо да ли је било грешке лекара, али оно што је утврђено је да отпусна листа не може да се шаље вибер поруком и да не постоји комуникација са породицом.
– То не сме и не може да се дешава. Морамо да извучемо поуку из свега овога. Морамо да будемо љубазнији према пацијентима и према родбини, да се избаци политика из здравства. Морамо да се бавимо помагањем људима – истакао је Лончар.
Навео је податке да је у 2025. у чачанској болници урађено 7.168 операција, од тога 500 операција крајника, док је у целој Србији урађено 10.000 операција крајника.
– Морамо да проверимо цео систем у тој болници. Да би грађани били сигурни, у болници су људи из Крагујевца. Зауставили смо хладне операције. Дошао је и други тим да погледају цео систем, не само ОРЛ, да дају подршку – каже Лончар.
Без хладних операција на ОРЛ у чачанској болници
Појаснио је да привремено на ОРЛ у чачанској болници неће бити хладних операција, да ће друге операције изводити људи из Крагујевца и Београда, а цео систем ће бити под надзором док не буде сигуран.
– Не постоје лаке операције, поготово оне које се баве у тоталној анестезији. Хирург процењује да ли може да се операција изведе безбедно, онда анестезиолог. Ако анестезиолог има недоумица, укључују се интернисти и ендокринолози – појаснио је процедуру.
Нагласио је да нико неће бити заштићен, и да ће се испитати све у вези са случајевима у Чачку.
Поново се осврнуо на случај младића који је преминуо током ноћи.
– Пацијент је највероватније чуо за ту докторку, желео је да плати интервенцију, имао више придружених фактора ризика и потписао је да жели да се оперише. Испитаћемо све и у вези са тим случајем – истакао је министар здравља.
Замолио је за стрпљење и додао да су врата Министарства отворена породицама и да ће све бити транспарентно.
– Ово је опомена и преко овога не може да се пређе, ово је опомена за све здравствене установе у Србији. Мора да се крене од љубазности. Више ће се контролисати процедуре, враћамо се на фабричка подешавања, инсистираћемо на процедури – рекао је министар Лончар.
Најавио је изненадне контроле у здравственим установама.
