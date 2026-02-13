Aktuelno Društvo

Нико неће бити заштићен, биће испитано све у вези са смртним случајевима после операција у ОБ

Z. Ј. Komentara (0)

Министар здравља Златибор Лончар рекао је да оно што се догодило у чачанској болници јесте опомена за све и преко тога не може да се пређе.

Лончар је истакао да ће инспекција испитати ко је одговоран за смрт девојчице и младића после операције у болници у Чачку, као и да ће одговорни бити кажњени.

У Општој болници у Чачку је Здравствена инспекција, обавља се спољашњи стручни надзор, упућени су лекари из два универзитетска клиничка центра, чекају се и резултати обдукције преминуле четворогодишње девојчице.

Министар здравља Златибор Лончар изразио је саучешће породицама преминулих после операција у болници у Чачку.

– Осећао сам се тужно. Сваки лекар специјализира да би некоме спасао живот, не да би неког изгубили. Не можете да се не осећате тужно – истакао је Вучић.

Министар је истакао да ће инспекција утврдити да ли је у случају младића који је ноћас преминуо, а који је имао здравствених проблема, требало приступити операцији.

– Ко буде одговоран биће кажњен. Само мало стрпљења да утврдимо и укрстимо све извештаје и ко је крив биће кажњен – каже Лончар.

У овом моменту не можемо да утврдимо да ли је било грешке

Према његовим речима, у овом моменту не можемо да утврдимо да ли је било грешке лекара, али оно што је утврђено је да отпусна листа не може да се шаље вибер поруком и да не постоји комуникација са породицом.

– То не сме и не може да се дешава. Морамо да извучемо поуку из свега овога. Морамо да будемо љубазнији према пацијентима и према родбини, да се избаци политика из здравства. Морамо да се бавимо помагањем људима – истакао је Лончар.

Навео је податке да је у 2025. у чачанској болници урађено 7.168 операција, од тога 500 операција крајника, док је у целој Србији урађено 10.000 операција крајника.

– Морамо да проверимо цео систем у тој болници. Да би грађани били сигурни, у болници су људи из Крагујевца. Зауставили смо хладне операције. Дошао је и други тим да погледају цео систем, не само ОРЛ, да дају подршку – каже Лончар.

Без хладних операција на ОРЛ у чачанској болници

Појаснио је да привремено на ОРЛ у чачанској болници неће бити хладних операција, да ће друге операције изводити људи из Крагујевца и Београда, а цео систем ће бити под надзором док не буде сигуран.

– Не постоје лаке операције, поготово оне које се баве у тоталној анестезији. Хирург процењује да ли може да се операција изведе безбедно, онда анестезиолог. Ако анестезиолог има недоумица, укључују се интернисти и ендокринолози – појаснио је процедуру.

Нагласио је да нико неће бити заштићен, и да ће се испитати све у вези са случајевима у Чачку.

Поново се осврнуо на случај младића који је преминуо током ноћи.

– Пацијент је највероватније чуо за ту докторку, желео је да плати интервенцију, имао више придружених фактора ризика и потписао је да жели да се оперише. Испитаћемо све и у вези са тим случајем – истакао је министар здравља.

Замолио је за стрпљење и додао да су врата Министарства отворена породицама и да ће све бити транспарентно.

– Ово је опомена и преко овога не може да се пређе, ово је опомена за све здравствене установе у Србији. Мора да се крене од љубазности. Више ће се контролисати процедуре, враћамо се на фабричка подешавања, инсистираћемо на процедури – рекао је министар Лончар.

Најавио је изненадне контроле у здравственим установама.

Извор: РТС

Slične Vesti
Društvo

ПРОСВЕТНА ЛЕГЕНДА СВЕТЛАНА ВУЧКОВИЋ

Z. Ј.

Професорка биологије и песникиња. Неважно је шта ћемо прво поменути и по чему је препознајемо. И мисао и лепа реч су прапочетак свега, а својствени само човеку. ”Ако сам корен/ви сте топла влажна земља/што га храни… Да сам град /ви бисте били најлепша, најдража, најдужа/у њему улица!” Први и завршни стихови песме Светлане Вучковић ”Мојим […]
Društvo Geografski zavičajnik

ЛУЧАНИ – ВАРОШИЦА ПОРЕД РЕКЕ БЈЕЛИЦЕ

V. Т.

ГЕОГРАФСКИ ЗАВИЧАЈНИК (70) ЛУЧАНИ – ВАРОШИЦА ПОРЕД РЕКЕ БЈЕЛИЦЕ На крајњем северозападном делу драгачевске висоравни налази се место Лучани са предивним видицима разбацаних села у околини, у равничарској долини реке Бјелице и између обронака Овчара и планинског венца Крстаца. У равничарском делу смештени су трговачки, пословни, стамбени и спортски објекти. Између обилазног пута и реке […]

СЕРВИС
Društvo

SERVISNE INFORMACIJE za petak, 25. septembar

G. D.

PORODILIŠTE Tokom protekla 24 sata u Porodilištu čačanske Bolnice rodjene su tri devojčice i  jedan dečak. HITNA POMOĆ Za protekla 24 sata obavljeno je  20 pregleda u ambulanti i  39 kućnih poseta. BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA                                       U protekla 24 časa na području grada Čačka dogodila su se dve saobraćajne nezgode, pri  čemu je pričinjena materijalna šteta. Jedna […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.