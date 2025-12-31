АКТУЕЛНЕ ПЛАНИНЕ, БАЊЕ И ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ

Иако се ове године већина грађана одлучује да новогодишње празнике проведе код куће уз филмски или забавни програм, има и оних који су одлучили да празничне дане проведу на некој од атрактивних туристичких дестинација у нашој земљи.
Иако нема снега, планине су увек атрактивне, пре свега, Златибор, дестинација која је годинама најактуелнија међу туристима. Смештајни капацитети на Златибору одавно су пуни, подједнако су актуелни и хотелски и приватни смештај. Врњачка Бања, као и Златибор нема сезону, сезона је током целе године, јер су туристи присутни сваког дана. Поред ноћног провода загарантиваног у најлуђој ноћи, у Врњачкој Бањи можете уживати у термо минералним водама, шетњи, квалитетној храни. Актуелне дестинације у Србији су још и: Дивчибаре, Мокра Гора, Копаоник, Златар, Стара планина.
Традиционалног дочека Нове године у Београду нема. Спектакуларан улазак у 2026. годину, биће приређен у Београду на води. Поред Чачка, организованог дочека на трговима неће бити ни у много других градова и општиина. Иако нема традиционалног дочека на Градском тргу, резервације у клубовима и дискотекама су увелико почеле, као и продаја карата за ресторане, док је за дневне журке улаз углавном слободан. У зависности од ресторана и понуде, цене варирају, од 50 до 65 евра, бар када је реч о локалима у Чачку. Такође, у плану су и бројне журке за Божић, пре свега, дневне варијанте.
Све више људи из Србије ове године планира прославу у европским престоницама које спајају празничну чаролију, лепу архитектуру и повољне цене, а све то на само неколико сати вожње или уз приступачне аутобуске аранжмане.
Током децембра, али и у јануару, од пре неколико година популарна су викенд путовања у атрактивне европске престонице. Организована путовања са смештајем и превозом често су доступна по ценама које су приступачне широком кругу путника. На сајтовима туристичких агенција широм наше земље можете видети понуду, која за пристојну цену нуди одлазак у: Беч, Будимпешту, Темишвар, Сегедин, Загреб, али и на Божићне вашаре у Београд, Нови Сад, Суботицу. За време празника популарна су и путовања у Црну Гору, Словенију, Грчку, Северну Македонију. На приморју се Нова година традиоцонално дочекује уз познате музичке звезде које наступају на трговима. Тргови су богато декорисани, организују се концерти и ватромети, а локални ресторани и кафане нуде специјалитете уз вино и кувано вино.
Према доступним аранжманима, најповољнији празнични пакети налази се у региону. Цене за једнодневне излете крећу се од 3.500 динара, за путовање са једним ноћењем и доручком од 69 до 130 евра, у зависности од туристичке агенције. На Охрид можете отићи по цени од 69 евра, а у Будимпешту за 99 евра за пет дана, Букурешт за 119, као и Истанбул, где шест дана и три ноћи коштају 139 евра, уз аутобуски превоз. Путници у Сарајево могу отићи за 149 евра, док краће путовање у Љубљану кошта 155.
Уколико се одлучите да одете у Сегедин или Темишвар током једнодневног излета имаћете прилику да присуствујете новогодишњем вашару, на коме ћете моћи да пробате традиционалну храну и пиће, али и да купите аутентичне сувенире за успомену. Величанствено украшени Беч и Будимпешта оставиће вас без дана, а на сваком ћошку моћи ћете да уживате у празничним чаролијама.
Виолета Јовичић