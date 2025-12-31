ДОНЕТО РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2025. ГОДИНУ
ЗА 12 МЕДИЈСКИХ КУЋА ГОТОВО ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА
На 36. седници Градског већа донето је решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка по другом јавном позиву који је расписан за те намене у овој години. Градски већници су, између осталог, усвојили и Правилник о измени правилника о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, као и решење о измени висине месечног износа накнаде боравка детета у приватној предшколској установи из буџета Града Чачка за радну 2025/2026. годину.
Месечни износ накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи, чији је оснивач друго правно или физичко лице, утврђује се актом надлежног органа Града Чачка за сваку радну годину, као вид финансијске подршке родитељу детета, у складу са одлуком о додатној финансијској подршци породици са децом и планираним буџетским средствима. При утврђивању износа накнаде, као референтна вредност користи се економска цена програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Чачак, која је утврђена посебном одлуком. Учешће родитеља у цени боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице може бити утврђено највише до 22 одсто референтне економске цене. Накнада се признаје под условом да уговорена цена боравка детета у приватној предшколској установи не буде виша од референтне економске цене.
– Град Чачак наставља праксу подржавања приватних предшколских установа, како бисмо решили проблем листе чекања деце за вртиће. Поред тога што сваке године проширујемо капацитете предшколских установа изградњом нових вртића и проширењем капацитета постојећих, радимо и на повећању капацитета у приватним вртићима, односно на повећању броја деце која имају субвенционисани боравак у приватним вртићима – истакао је Владан Милић, заменик градоначелника Чачка.
Градско веће је донело и решење о измени висине месечног износа накнаде боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета Града за радну 2025/2026. годину. Месечни износ накнаде трошкова боравка за треће и свако наредно дете по реду рођења признаје се у висини од 28.466 динара, што износи 80,49 одсто од економске цене боравка детета у предшколским установама чији је оснивач Град Чачак. По основу овог решења, право ће остварити 1.700 деце (у ПУ „Мимиланд“ 720 деце, ПУ „Гимназион“ 290, ПУ „Чаролија“ 120, ПУ „Радуловић М23“ 420, ПУ „Викториа“ 100 и ПУ „Таша“ 50).
– На седници Градског већа смо имали измену два акта. Имали смо измену члана 7 Правилника, чиме смо омогућили приватним предшколским установама да од родитеља наплате додатни износ од 880 динара. Када говоримо о другом акту који је разматран на седници Градског већа, увели смо квоту за приватне предшколске установе, тако да сада имамо повећање броја места са пређашњих 1.465 на 1.700 деце, што значи да ће 235 малишана више моћи да буде смештено у приватне вртиће – објаснио је Саша Јовановић, начелник Градске управе за друштвене делатности.
Градски већници су донели и решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка за 2025. годину. Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања предложила је да средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2025. години добије 12 медијских кућа. Средства нису одобрена за седам пројеката, односно седам медијских кућа.
Реч је о другом јавном позиву за суфинансирање медијских пројеката, на коме су могли да учествују само медији који у првој транши расподеле нису добили средства или нису ни подносили пројекте. Овога пута, за реализацију 12 одобрених пројеката расподељено је готово шест милиона динара (5.981.000 динара). Највише средстава одобрено је Регионалној информативној агенцији „Рина“ за пројекат „Боље спречити, него лечити: Ментално здравље младих – тема која се заобилази“ (1.900.000 динара), затим, Удружењу „Пулс медија“ Чачак Медиа порталу за пројекат „Чачак – прича без краја“ (850.000 динара), Привредном друштву „ГЗС“ Чачак („Репортер“) 700.000 динара, као и Студију за фото, видео и пост продукцију „4н студио“ Чачак, такође 700.000 динара, док се остали износи крећу у распону од 100.000 до 400.000 динара.
Градски већници су разматрали и анексе колективних уговора јавних комуналних предузећа „Моравац“ Мрчајевци и „Градско зеленило“ Чачак.
Градско веће је донело решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја. Председник новоформираног Савета је Милош Обреновић, дипломирани правник, а његови чланови: Драган Филиповић, дипломирани инжењер индустријског менаџмента, Радосав Бошковић, начелник Саобраћајне полиције ПУ Чачак, Марко Гавриловић, дипломирани инжењер саобраћаја и Дарко Миленковић, такође дипломирани инжењер саобраћаја. Задатак Савета је усклађивање послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице локалне самоуправе као и утврђивање предлога програма за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка.
На седници је донето и решење о постављењу Светлане Стојановић, специјалисте струковног економисте из Чачка, за начелника Градске управе за локалну пореску администрацију града на период од пет година, као и решење о разрешењу вршиоца дужности начелника.
В. С.